謝立功重申「認罪協商是概念不是有罪」　江和樹：小草聽不懂啦！

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前台北市長柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨前秘書長謝立功提出認罪協商概念，呼籲柯調整訴訟策略，引起小草們不滿。謝立功今在網路節目中，重申「認罪協商是概念、不代表有罪」，出發點是讓阿北早日回家、領導民眾黨；台中市黨部主委江和樹直白嗆「小草聽不懂啦！」「阿北還不想回家」，如果柯文哲接受認罪協商，「我們會懷疑你是怕關嗎？還是真的拿了？」謝立功和江和樹今（13）日中午上中天網路節目「大砲觀測站」，主持人胡文琦提及謝立功近來頻有爭議言論如義和團、認罪協商等，江和樹指出，他相信柯文哲清白，也相信謝立功雖離開民眾黨核心，還是為黨和柯文哲好，並透露柯文哲被移送北檢那晚，中央黨部還沒反應過來，他獨自前往聲援時，現場只見謝立功第一時間來關心，對於謝立功後來主張認罪協商，自己也難以理解。在大學開過刑法課的謝立功，則感慨標題殺人，他強調自己講的是概念，因為法官在二次更裁的羈押理由中，反覆強調柯文哲「沒有否定某些事實」，就法律面攻防技巧來看，被吿若不否定某些事實，何不在事實基礎上展現配合態度，避免2個月後因「堅不吐實、有串證之虞」再延押。謝立功強調，他呼籲認罪協商，「是攻防的方法，不是說柯文哲有罪」，因為現在最重要的是讓柯文哲早日回家、坐鎮民眾黨穩定軍心。此時江和樹打斷謝立功，喊著「重點是阿北還不想回家啊！」他表示柯文哲態度很清楚，為了捍衛清白寧可被押也不要交保，且一般人觀念中，同意認罪協商代表承認某些犯罪事實，「要一個什麼事都沒做的人去認罪協商，不如叫他去死還快一點！」如果柯文哲同意，支持會懷疑柯是怕被關嗎？還是真的拿了錢？他並質問謝立功，當初在祕書長任內，怎不叫高虹安去認罪協商？搞不好高可以緩刑。胡文琦則出面緩頰，表示理解謝立功的說法，但民進黨一向善於捕風捉影，評斷事件時最好是「法律的歸法律、政治的歸政治」，謝立功在政治議題使用專業法律語言，極可讓「一片丹心照汗青」，變成「奈何明月照溝渠」，民眾黨在此非常時期，還是口徑一致比較好。