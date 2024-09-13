誰是柯文哲接班人？他曝黃國昌不會代理主席「柯在裡面選也會贏」

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前台北市長柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，外界好奇黃國昌似已在「雙黃之爭」勝出，未來可望代理、甚至接任主席，民眾黨中央委員江和樹強調，民眾黨目前沒有代理主席的問題，因為「現在誰敢當主席？做了就會被唾棄」，並透露年底就要改選黨主席，以柯文哲的實力，即使屆時「還在裡面」也能連任。謝立功和江和樹今（13）日上中天網路節目「大砲觀測站」，主持人胡文琦提及，近來外傳黃國昌在「雙黃之爭」勝出，可望代理黨主席甚至當上主席。兼任台中市黨部主委的江和樹強調，民眾黨從頭到尾就沒有代理主席的問題，更何況今年底就要改選，如果柯文哲遭續押，搞不好關在裡面還能當選主席。胡文琦再問為什麼黃國昌不會代理黨主席？江和樹說，現在中央黨部裡面的壓力和氛圍有多沈重，只有身在其中的人才懂。他有感而發的說「現在還不走的人，都要珍惜」，並透露「那麼多人想要我們亂，目前誰敢當主席？只要當了就會被唾棄。」江和樹說，沒有柯文哲的民眾黨，正好可以一一檢視以往的問題，例如太沒人情味，以致離開的人都變成柯黑。此時謝立功秒說「我不是柯黑」！江也接口抱怨，指黨中央核心思想就是「不要有事就沒事」，連柯文哲也是台北想法，他舉例自己遊說柯文哲到中南部下鄉開講，實際和支持者接觸、傾聽民意，柯文哲答應了，底下卻沒人要執行，理由是「疼惜阿北、捨不得看他被罵」。謝立功也說自己離開核心，有時受邀上節目想為黨辯護，必須有相關事實或反駁說法，向中央要卻要不到。他用「空谷足音」形容自己處境，外傳他和柯文哲沒溝通，事實上兩人在總統選舉後至少碰面3次，每次都講很多，也提到接班梯隊的制度該如何建立，「他看起來有在記、也認可我的想法，可惜還沒交代就進去了」。目前黨中央由應變小組3人集體領導，他呼籲小草要冷靜下來，好好想該怎麼做，最能幫到柯文哲。