挺柯文哲台中兩場看這裡！蔡壁如中秋祈福、江和樹市府前宣講

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▲蔡壁如主辦「眾人都在‧台中」祈福活動，將在中秋夜舉行。（圖／翻攝網路，2024.09.13）

▲民眾黨宣布全國遍地開花11場宣講活動。（圖／民眾黨提供，2024.09.13）

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，繼號召2萬小草台北街頭宣講，民眾黨宣布全國遍地開花11場宣講活動，外界質疑廟口開講的起源地台中市，竟一場都沒有！據了解，前立委蔡壁如中秋夜將在沙鹿「秘密集會所」辦200人祈福晚會；市黨部主委江和樹今天下午向市政府提出申請，將於22日在府前廣場舉辦宣講晚會，由黃國昌、黃珊珊等人主講。民眾黨中央11日宣布將在8縣市舉辦宣講活動，第一場今（13）日晚間在新莊體育館前廣場舉行。外界質疑總統選舉時白營拿到3成選票的台中市，為何一場都沒有？並質疑中央黨部刻意邊緣蔡壁如。事實上，台中小草們近來流傳一份「眾人都在‧台中」的祈福活動文宣，由蔡壁如主辦，時間在中秋節晚上，地點在沙鹿區的「台中民眾黨海線秘密集會所」，將升營火、點蠟燭祈福，邀請單位包括立委麥玉珍團隊、市議員陳清龍和江和樹團隊，以及中彰投苗4縣市黨部、兩個小草協會等，人數約200人，採事先報名，主揪的蔡壁如團隊將提供豬腳麵線，另有人號召自由提供一人一菜或中秋應景食品共享。民眾黨台中市黨部將於22日晚間在市府前廣場舉辦宣講活動，市府證實今（13）日已經收到申請，正在審核中。主委江和樹說，附近有捷運站、地下停車場，交通方便是場地考量的重點，當晚將有黃國昌、黃珊珊、張啟楷、蔡壁如等人到場宣講。