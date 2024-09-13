培育屏東科技人才　屏科實驗高中揭牌

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▲國立屏科實驗高中揭牌，周春米:屏東科技人才培育新基地。（圖／屏東縣府提供）

象徵屏東科技教育新里程碑，國立屏科實驗高中今（13）日正式揭牌，儀式由國家科學及技術委員會副常務主委蘇振綱與縣長周春米共同主持。周春米表示，屏科實中將成為未來培育科技人才的重要基地，並期盼更多屏東學子能夠留在家鄉升學與就業。屏科實驗高中校舍新建工程自113年4月開始動工，預計於116年全區完工。施工期間，國中部與高中部暫時借用大仁科技大學進行授課。目前，高中一年級已招收3班共90位學生。周春米特別感謝國科會、教育部及大仁科技大學的大力支持，並強調，屏科實中將為屏東的科學產業園區提供重要的人才來源，進一步推動地方發展。周春米指出，屏科實中未來將設有幼兒園、雙語部、國小部、國中部及高中部，總計52班。隨著校舍工程如火如荼進行中，屏科實中預計在116年完工後，將與高鐵六塊厝站、國際棒球場及屏東科學園區擴區等關鍵設施連結，共同促進屏東地區的產業發展與城市進步。蘇振綱表示，屏東科學園區的發展及招商工作將是未來的重點，尤其在太空科技、智慧醫農、綠色材料及新興科技領域上具有巨大潛力。屏科實中在培育科技人才上將發揮關鍵作用，他期待學生們能夠在科技與人文領域上兼容並蓄，迎接未來挑戰。