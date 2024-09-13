關懷弱勢盡心盡力！中油大林煉油廠到仁武特教學校進行關懷慰問

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▲中油公司煉製事業部大林煉油廠到高雄市仁武特殊教育學校進行關懷慰問活動，由副廠長羅國暉(左2)致送物資，由仁武特殊教育學校教務主任吳東峰(中)代表接受。(圖／中油公司大林煉油廠提供)

▲高雄市仁武特殊教育學校教務主任吳東峰(右2)致贈感謝狀給大林煉油廠，由副廠長羅國暉(中)代表接受。(圖／中油公司大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(13)日，到高雄市仁武特殊教育學校，進行關懷慰問活動，副廠長羅國暉致送物資，由仁武特殊教育學校教務主任吳東峰代表接受，以表關懷弱勢。中油公司煉製事業部大林煉油廠副廠長羅國暉，是由大林煉油廠行政組經理陳永達、工關課林光森、許容榳等人陪同，攜帶中秋節應景柚子及糕餅點心等愛心禮品，到高雄市仁武特殊教育學校，受到該校教務主任吳東峰率師生熱烈歡迎。大林煉油廠副廠長羅國暉表示，中秋佳節將屆，大林煉油廠到仁武特殊教育學校進行關懷慰問活動，致送物資，期讓全校師生一同感受中秋佳節溫馨氣氛。羅國暉說，高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，其教育主軸為尊重每一個孩子的學習權，並以關懷弱勢為重點，而該校亦為大林煉油廠睦鄰區範圍中，唯一一所學制由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，該校自設立以來，持續改善軟硬體設備，以提供學生們更完善的學習空間。仁武特殊教育學校教務主任吳東峰也致送感謝狀，以向大林煉油廠表達最誠摯的謝意，感謝廠方不論是贊助校內部分設備之更新，以及物資的慰問，都為學校增添溫暖的氣息。羅國暉指出，愛心關懷弱勢一直以來是台灣中油公司秉持的精神，大林煉油廠也同貫徹公司理念，在弱勢關懷的領域持續盡心盡力，也期望能藉由慰問活動，發揮拋磚引玉作用，為社會帶來更多正向力量。