關懷弱勢盡心盡力！中油大林煉油廠到仁武特教學校進行關懷慰問

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(13)日，到高雄市仁武特殊教育學校，進行關懷慰問活動，副廠長羅國暉致送物資，由仁武特殊教育學校教務主任吳東峰代表接受，以表關懷弱勢。
中油公司煉製事業部大林煉油廠副廠長羅國暉，是由大林煉油廠行政組經理陳永達、工關課林光森、許容榳等人陪同，攜帶中秋節應景柚子及糕餅點心等愛心禮品，到高雄市仁武特殊教育學校，受到該校教務主任吳東峰率師生熱烈歡迎。
大林煉油廠副廠長羅國暉表示，中秋佳節將屆，大林煉油廠到仁武特殊教育學校進行關懷慰問活動，致送物資，期讓全校師生一同感受中秋佳節溫馨氣氛。
羅國暉說，高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，其教育主軸為尊重每一個孩子的學習權，並以關懷弱勢為重點，而該校亦為大林煉油廠睦鄰區範圍中，唯一一所學制由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，該校自設立以來，持續改善軟硬體設備，以提供學生們更完善的學習空間。
仁武特殊教育學校教務主任吳東峰也致送感謝狀，以向大林煉油廠表達最誠摯的謝意，感謝廠方不論是贊助校內部分設備之更新，以及物資的慰問，都為學校增添溫暖的氣息。
羅國暉指出，愛心關懷弱勢一直以來是台灣中油公司秉持的精神，大林煉油廠也同貫徹公司理念，在弱勢關懷的領域持續盡心盡力，也期望能藉由慰問活動，發揮拋磚引玉作用，為社會帶來更多正向力量。
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大林煉油廠副廠長羅國暉表示，中秋佳節將屆，大林煉油廠到仁武特殊教育學校進行關懷慰問活動，致送物資，期讓全校師生一同感受中秋佳節溫馨氣氛。
羅國暉說，高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，其教育主軸為尊重每一個孩子的學習權，並以關懷弱勢為重點，而該校亦為大林煉油廠睦鄰區範圍中，唯一一所學制由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，該校自設立以來，持續改善軟硬體設備，以提供學生們更完善的學習空間。
仁武特殊教育學校教務主任吳東峰也致送感謝狀，以向大林煉油廠表達最誠摯的謝意，感謝廠方不論是贊助校內部分設備之更新，以及物資的慰問，都為學校增添溫暖的氣息。
羅國暉指出，愛心關懷弱勢一直以來是台灣中油公司秉持的精神，大林煉油廠也同貫徹公司理念，在弱勢關懷的領域持續盡心盡力，也期望能藉由慰問活動，發揮拋磚引玉作用，為社會帶來更多正向力量。