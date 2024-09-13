iPhone 16預購「官網塞爆」！這支最夯被搶翻　晚10分鐘訂多等3周

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▲記者實際測試，8時整使用電腦及手機同時進入蘋果官網商店頁面時，皆無法進入下單iPhone 16。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

蘋果iPhone 16系列今（13）日晚間8時在官網開放預購，許多果粉摩拳擦掌準備搶購，今年新推出沙漠色鈦金屬，絕美的淡淡大地色美翻，引起網友們的熱議。而稍早官網開賣後，可見最夯的機型為最基本的iPhone 16 Pro 128GB，在開賣10分鐘後，出貨日就已排到2至3週，而售價近4.5萬起跳的iPhone 16Pro Max，沙漠色鈦金屬不分規格也要2至3週後才會出貨。蘋果官網8時開放官網預購，《NOWnews今日新聞》記者實際測試，8時整使用電腦及手機同時進入官網商店頁面時，皆無法進入下單，頁面顯示「在我們帶你進入預訂流程前，請先留在此頁面」。記者約8時12分進入蘋果商店，可見最夯的iPhone 16 Pro 128GB沙漠色鈦金屬，出貨日已排到2至3週，iPhone 16數字系列不分容量、規格及顏色，皆為9月20日首批到貨，iPhone 16 plus同樣不分容量、規格及顏色，也皆是9月20日出貨。約8時17分，iPhone Pro仍是以最基本的128GB規格最受歡迎，所有顏色出貨日都要等2至3週，最熱賣的沙漠色鈦金屬，則是256GB也一樣被排到2至3週後出貨。價格最貴的iPhone 16Pro Max，沙漠色鈦金屬256GB、512GB、1TB規格，在開賣20分鐘後也皆要等2至3週才出貨，足可見iPhone新顏色的魅力。iPhone 16數字系列使用A18晶片，iPhone 16 Pro則採用A18 Pro晶片，且是台積電三奈米技術，比起iPhone 15效能提高30%、GPU速度提升40%，整體電池耗電量也節省35%，同時新增「拍攝控制按鈕」，讓相機功能更加方便、強大。另外，蘋果發表會主打AI（Apple Intelligence），讓iPhone 16 Siri模式大幅升級，價格更是佛到不行，比起前一代完全沒漲價，iPhone 16售價29900元起、iPhone 16 Plus售價32900元起、iPhone 16 Pro售價36900元起，以及最頂規的iPhone 16 Pro Max售價44900元起。