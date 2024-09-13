周思齊引退賽完售！五月天助中信兄弟寫紀錄　3萬8千人擠滿大巨蛋

周思齊引退賽完售！中信兄弟野手周思齊，在今年球季結束後球員生涯引退，預計在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」，今（13）日球團證實，搖滾天團五月天，將首度登上大巨蛋為周思齊引退賽開唱。僅過不到數小時後，中信球團就宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位，總共約38,500萬席已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。
五月天加持魔力大 第二波搶票熱潮
事實上，周思齊的引退賽起初開放售票時，就已經吸引不少球迷搶購，許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。不過就在球團親自證實，搖滾天團五月天將在9月21日「攻蛋」演出後，再次掀起一波搶票熱潮，連周邊的座位也變得相當搶手，如今所有座位確定完售，成為中職史上首支在臺北大巨蛋完售的球隊。
根據消息指出，五月天預計會在9月21日晚間賽後演出，並且現場演唱「頑固」等多首成名曲，希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄。另外，在3月舉辦的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，第2戰吸引3萬7890名觀眾入場，成為台北大巨蛋首場滿場比賽，周思齊引退賽將有機會一次刷新2項紀錄。
【中信兄弟完整售票公告】
中信兄弟The Last Together 周思齊引退主題週活動，9/21(六)之全區觀眾席座位已在今天下午全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒首支於臺北大巨蛋可售區域完售滿場之球隊。
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事實上，周思齊的引退賽起初開放售票時，就已經吸引不少球迷搶購，許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。不過就在球團親自證實，搖滾天團五月天將在9月21日「攻蛋」演出後，再次掀起一波搶票熱潮，連周邊的座位也變得相當搶手，如今所有座位確定完售，成為中職史上首支在臺北大巨蛋完售的球隊。
根據消息指出，五月天預計會在9月21日晚間賽後演出，並且現場演唱「頑固」等多首成名曲，希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄。另外，在3月舉辦的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，第2戰吸引3萬7890名觀眾入場，成為台北大巨蛋首場滿場比賽，周思齊引退賽將有機會一次刷新2項紀錄。
【中信兄弟完整售票公告】
中信兄弟The Last Together 周思齊引退主題週活動，9/21(六)之全區觀眾席座位已在今天下午全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒首支於臺北大巨蛋可售區域完售滿場之球隊。