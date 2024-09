周思齊引退賽完售！五月天助中信兄弟寫紀錄　3萬8千人擠滿大巨蛋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟球星周思齊引退活動,將於下週末 9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦,「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱





周思齊引退賽完售!中信兄弟野手周思齊,在今年球季結束後球員生涯引退,預計在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」,今(13)日球團證實,搖滾天團五月天,將首度登上大巨蛋為周思齊引退賽開唱。事實上,周思齊的引退賽起初開放售票時,就已經吸引不少球迷搶購,許多熱門區域都在短時間內被搶購一空。根據消息指出,五月天預計會在9月21日晚間賽後演出,並且現場演唱「頑固」等多首成名曲,希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。。另外,在3月舉辦的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」,第2戰吸引3萬7890名觀眾入場,成為台北大巨蛋首場滿場比賽,周思齊引退賽將有機會一次刷新2項紀錄。中信兄弟The Last Together 周思齊引退主題週活動,9/21(六)之全區觀眾席座位已在今天下午全數販售完畢,中信兄弟也成為中華職棒首支於臺北大巨蛋可售區域完售滿場之球隊。