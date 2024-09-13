老婦河邊撿石頭當門擋！博物館一鑑定超驚訝：是3千萬國寶級琥珀

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羅馬尼亞一名老婦人，多年來一直使用一塊河邊撿到的「大石頭」當作門擋，直到老婦人去世後，家屬整理遺物時，才注意到這塊被當成門擋的石頭，似乎不太尋常。經過博物館專家鑑定，確認這塊石頭是來自3850萬～7000萬年前的珍貴琥珀，價值高達100萬歐元、約3540萬新台幣，如今這塊琥珀已經被當地的縣立博物館收藏，更被羅馬尼亞認定為是國寶。綜合外媒報導，這位住在布澤烏市（Buzau）的羅馬尼亞老婦人，多年來一直把這塊從河邊撿來、重達3.5公斤的琥珀當成平平無奇的大石頭，更將其作為門擋使用。有趣的是，老婦人家中曾經遭小偷，但小偷也沒能慧眼識珠，完全沒有意識到老婦人家裡最值錢的東西就是那個門擋。直到老婦人過世後，家屬整理遺物，才發覺這塊石頭並非凡物，送交專家鑑定後，波蘭克拉科夫歷史博物館（History Museums in Krakow）確認這是來自3850萬～7000萬年前的珍貴琥珀，蒙塵多年的寶物終於找回屬於它的真正價值。如今這塊琥珀被收藏在布澤烏縣立博物館，羅馬尼亞於2022年還認定它為國寶。布澤烏獲聯合國教科文組織認定為「世界地質公園」，擁有豐富的地質多樣性，以及泥火山、鹽丘等特殊地理景觀，盛產琥珀與寶石也是布澤烏的一大特色。