蘋果iOS 18正式版來了！中秋節推送　「10大新功能」升級超有感

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▲可以升級 iOS 18作業系統的 iPhone 機型。（圖／翻攝官網）

▲在控制中心的地方可以隨意調整功能按鍵的大小。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18「鎖定畫面」底端可以切換控制選項，可以將手電筒功能移除。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18支援通話錄音，如果有支援Apple Intelligence的手機還可以轉成逐字稿，甚至透過AI成摘要。（圖／翻攝官網）

▲隱藏App功能只需要長按該App就能設定。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列預計9月20日上市，最新的作業系統iOS 18正式版釋出時間，官網備註會在9月16日推送，台灣則有可能會在中秋節（9月17日）可以更新。雖然現階段還不能體驗Apple Intelligence，但還是有不少新功能，一升級就會超級有感。像是「桌面」更加個人化；「控制中心」可以加入更多App，提高使用的靈活度，以及「鎖定畫面」的手電筒終於可以移除，不用再擔心誤觸。升級前這10項功能要先知道。官網只有寫9月16日但無法確定是美國時間或是台灣時間，但根據以往經驗，台灣推送的時間可能會晚一天，預期會落在9月17日的凌晨。這次蘋果超級佛心，iOS 18沒有再淘汰任一款iPhone，可以更新的iPhone和目前的iOS 17相同，iPhone XS、SE第二代之後等機種都可以升級。但如果想要運行蘋果AI新功能，官方這大刀一揮，可就相當狠了，只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配置A17 Pro晶片可以體驗，以及剛上市的iPhone 16系列機型。更新到iOS 18之後會立即感受到桌面上的改變。以往App會一個一個強制對齊，iOS 18用戶，可以長按App搖動後就隨意拖曳App到想要的位置。像是把同顏色的App放置在一排，或是設定桌面時，可以避免App擋到。App可以在編輯內放大，但放大後只會出現圖示，下方不會有該App的名字，適合使用較少App，對於圖示熟識的用戶。桌面顏色如果改為「深色」會連同App內都改為黑色底色相當一致看起來也更加舒適。如果選擇「淺色」就會跟原本桌面相同。「不同色調」就更加有趣，可以在色條上選擇喜歡的色系，還能調整深淺，或是搭配自己桌面照片的顏色，但無法針對不同的App個別調整。一滑控制就可以發現右上新增小小的關機按鍵，如果需要開關機，可以直覺性的操控，算是貼心的小功能之一。左上有「+」的符號，可直接開啟「控制項目」選項，自行加入或刪除常用的功能，此外，拖曳右下的符號即可調整大小。控制中心變動的部分為，可以在右側看到3種不同的分頁，點擊「愛心」可快速取用自己最常用的控制選項群組。「音符」的符號可以快速進入媒體播放。最後「連線」圖示功能內可以快速進入像是飛航、AirDrop、Wi-Fi、熱點、藍牙等連線相關的設定。iPhone用戶容易在鎖定畫面時不慎誤觸「手電筒」，但升級到iOS 18之後使用者終於可在「鎖定畫面」底端切換控制選項，包括選用 Controls Gallery 中的選項，或完全移除控制選項。使用方式：在鎖定畫面長按，點選「自訂」後的「鎖定畫面」，按「－」即可移除App，如果有想要設定的功能，就再按「＋」加入。蘋果iOS 18推出「隱藏App」功能，設定的方式相當簡單，只需要長按想隱藏的App就會出現就會出現「需要Face ID」的選項，點選之後會有「需要Face ID」和「隱藏並要求使用Face ID」，兩則的差別就在於App會不會消失在主頁面上，「需要Face ID」該App不會消失。如果想要隱藏則要點選「隱藏並要求使用Face ID」但所有被隱藏的App會被統一鎖在「App資料庫」內最下方的「隱藏」資料夾中，在沒有解鎖的狀態下，隱藏資料夾不會顯示App圖示，要再次解鎖才能開啟。隱藏App功能原本立意應該是用來提高用戶隱私，但要說這功能是「偷吃神器」，可能有點難，畢竟，只要有意檢查，手機左往右滑，滑到底「隱藏」資料夾就立即現形了。通話錄音功能目前看來，似乎只要升級到iOS 18即可，但如果要轉文字和摘要，則需要iPhone 15 Pro有支援Apple Intelligence的後續機才可以使用。蘋果官網提早公開轉錄功能適用於英文、西班牙文、法文、德文 、日文、、粵語與葡萄牙文。iPhone的通話錄音基於隱私之上，據了解，使用通話錄音功能會看到一個開始錄音的新選項，點擊該按鈕會立即通知通話的對方目前的通話正在被錄音，避免遭到秘錄。這次在蘋果AI Apple Intelligence 有支援的照片「Clean Up」功能，能透過 AI 辨識，依據用戶需求清理畫面上多餘的物件，而這項功能對於Google Pixel用戶應該不陌生，因為和Pixel上的「魔術橡皮擦」相同的概念。iOS 18 訊息功能可以排定發送時間，但可以自訂傳送時間，然而這些功能在 Android 手機上早已存在好一陣子。iOS 18用戶的照片圖庫越來越多，iOS 18重新設計，加入了更多整理功能，上半部是隔線，下半部有不同分類，還可縮小範圍搜尋照片。但Pixel 手機的使用者很早就能在相簿裡有相關體驗。甚至更進階的在找圖、後製等功能有進步。