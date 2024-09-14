因應勞動力萎縮！中國延遲法定退休年齡　分析：不得民心但有必要

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中國全國人大常委會13日通過實施「漸進式延遲法定退休年齡」的決定，自2025年起，同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡，用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原本的60歲延遲至63歲，女職工的法定退休年齡則從50歲、55歲分別延遲至55歲、58歲。有分析認為，這是為了因應勞動力萎縮、不得不採取的措施，但也引發不少勞工抱怨、擔心錢不夠用。根據財經外媒《CNBC》報導，不少經濟專家都直言，中國早該進行相關改革，以因應勞動力萎縮、退休金預算短缺等問題，以免對經濟造成嚴重損害，試圖在人口停滯、人口管理之間取得平衡，特別中國的退休金制度，主要依賴不斷減少的活躍勞動力，來為越來越多的退休者支付費用，這是不可持續的。報導提到，低出生率、相對較早的退休年齡，意味著中國的勞動年齡人口將繼續萎縮。該計劃可能不受歡迎，但有利於中國的長期經濟，也緩解地方政府退休金預算短缺的問題。儘管資金流入可能不會有太大變化，但資金流出將會被推遲，從而為地方政府解決預算赤字，爭取更多時間。然而，新政策不可避免的存在一些瑕疵，根據《自由亞洲電台》報導，1名住在北京、48歲的江女士就透露，自己在官方宣布延遲退休年齡的同一天被裁員，本來再過1年多就可以申請退休金，現在按照新規的話就要再延遲，但快50歲才被裁員的她，這次離職後很難再找到工作，只能靠積蓄過活。不少中國民眾擔心：「新規只是說到63歲（男）才能領退休金，但沒規定你到63歲還有工作」，這些都是比較現實的問題。中國人口問題專家易富賢直言，中國政府延遲退休政策推出太晚，而且為了避免民眾不滿，採取了這種「蝸牛式」延遲退休，無法解決中國養老的根本問題。易富賢並指出，中國政府現在處於兩難，獨生子女政策導致了老齡化問題嚴重，不得不延遲退休，另一方面又導致中國的內需不夠，減少年輕的消費者，影響了就業和出口，經濟下滑。然而，不延遲退休，就會導致將來的危機；延遲退休，又會導致現在的就業危機。中國時事評論人士蔡慎坤則認為，中國政府必須做完備的規劃，將更多資金充實進養老金項目中，「比如每年大量對外援助的資金，那都是沒有準確的公開數字的」；第二點，將國有企業、全民所有權企業這些「為全民服務」企業的利潤拿出50%以上，充實進退休金，「這是必須要有意識和姿態」。