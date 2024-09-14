館長健身房爆意外！會員臥推「槓鈴壓頸30秒片」瘋傳　本人回應了

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▲館長健身房會員遭槓鈴壓頸30秒，幸好旁邊民眾以及教練看到後立刻上前幫忙，並且協助就醫。（圖/臉書＠噁名昭彰）

▲男子最終在健身房教練以及民眾協助之下脫困，緊急送醫之後並無大礙，教練後續也有持續關心身體狀況。（圖/臉書＠噁名昭彰）

▲網友點出事故主因是該男子沒正確使用護槓架，才導致槓鈴壓頸部，館長也呼籲：「練任何東西都一樣，要注意正確姿勢跟安全使用，不想要找教練，就請架好護槓架。」（圖/臉書＠噁名昭彰）

網紅館長「陳之漢」旗下的健身房成吉思汗近日發生意外，有會員在進行臥推重量訓練時，疑似力竭無法抬起槓鈴，結果槓鈴直接壓在頸部無法呼吸整整30秒，幸好後來有場館教練以及民眾發現，立刻協助將槓鈴移開，其影片在網路上瘋傳掀起討論。對此，館長陳之漢也開直播做出回應表示「場館的教練大約30秒就立刻協助救援，並在1分鐘內將會員送醫，目前已無大礙。」臉書粉專「噁名昭彰」日前公布一段影片，指出網紅「館長」陳之漢旗下健身房成吉思汗發生意外，只見影片一開始，一名穿著深藍色上衣的男子正在進行臥推重量訓練，驚悚的影片讓粉專「噁名昭彰」表示對於自家健身房被爆料出意外，館長陳之漢也在13日晚間開直播，表示事件是發生在9月11日的中壢館，客人在練習臥推時被槓鈴壓到，「館長強調，同時點出客人在使用臥推器材時沒有使用護槓架子保護自己，事實上，這種臥推練胸的器材許多健人都喜歡使用，，因此當影片曝光時，也有不少內行人表示館長也強調，自己並非指責任何人，也不怕大家閒言碎語，因為有在練臥推的人實在太多，都明白他在講什麼，