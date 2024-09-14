館長健身房爆意外！會員臥推「槓鈴壓頸30秒片」瘋傳　本人回應了

網紅館長「陳之漢」旗下的健身房成吉思汗近日發生意外，有會員在進行臥推重量訓練時，疑似力竭無法抬起槓鈴，結果槓鈴直接壓在頸部無法呼吸整整30秒，幸好後來有場館教練以及民眾發現，立刻協助將槓鈴移開，其影片在網路上瘋傳掀起討論。對此，館長陳之漢也開直播做出回應表示「場館的教練大約30秒就立刻協助救援，並在1分鐘內將會員送醫，目前已無大礙。」
臉書粉專「噁名昭彰」日前公布一段影片，指出網紅「館長」陳之漢旗下健身房成吉思汗發生意外，只見影片一開始，一名穿著深藍色上衣的男子正在進行臥推重量訓練，結果到了要把槓鈴往上抬時，疑似力竭沒有辦法獨立完成動作，導致槓鈴直接卡在脖子的位置，讓他難以呼吸。
過程中，男子也試圖重新發力將槓鈴往上舉，但因為動作已經跑掉無果，隨後就這樣被槓鈴壓住30秒左右，接著開始全身發抖，所幸一旁的教練及民眾及時發現，立刻將男子脖子上的槓鈴拿開，才救回男子一命。驚悚的影片讓粉專「噁名昭彰」表示「從頭到尾沒有看到巡場教練來巡，然後當下會員又少，沒人發現，太恐怖了吧！」
館長健身房爆出意外！本人開直播還原過程
對於自家健身房被爆料出意外，館長陳之漢也在13日晚間開直播，表示事件是發生在9月11日的中壢館，客人在練習臥推時被槓鈴壓到，「場館的教練大約30秒左右就發現，立刻衝上前救援並且協助送醫，送醫之後客人沒有大礙，教練後續也有持續聯繫客人表達關心，提醒客人最近要注意身體狀況。」
館長強調「現場絕對不是沒有人在巡場，事發1分鐘之內就協助傷者送醫」，同時點出客人在使用臥推器材時沒有使用護槓架子保護自己，「你在練任何東西都一樣，要注意正確姿勢跟安全使用，不想要找教練，就請架好護槓架。」
健身臥推器材超多人愛用！護槓架必備「生命比面子重要」
事實上，這種臥推練胸的器材許多健人都喜歡使用，多數的健身房都有提供「護槓架」給會員使用，這是防止當你在訓練突然力竭或是突發狀況時，放下槓鈴也不會碰觸到自己身體的保護工具，因此當影片曝光時，也有不少內行人表示「明明有護槓卻偷懶不架，自我防護真的很重要，還有發生危險時，要趁有力氣趕快大聲喊救命，性命遠比自尊心重要」、「這個真的是使用者自己護槓沒裝，真的要小心，生命比面子重要。」
館長也強調，自己並非指責任何人，也不怕大家閒言碎語，因為有在練臥推的人實在太多，都明白他在講什麼，「大家都使用過，大家都臥推過，這個東西在專業人的眼光裡，我很有自信他們絕對不會怪我。」
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過程中，男子也試圖重新發力將槓鈴往上舉，但因為動作已經跑掉無果，隨後就這樣被槓鈴壓住30秒左右，接著開始全身發抖，所幸一旁的教練及民眾及時發現，立刻將男子脖子上的槓鈴拿開，才救回男子一命。驚悚的影片讓粉專「噁名昭彰」表示「從頭到尾沒有看到巡場教練來巡，然後當下會員又少，沒人發現，太恐怖了吧！」
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對於自家健身房被爆料出意外，館長陳之漢也在13日晚間開直播，表示事件是發生在9月11日的中壢館，客人在練習臥推時被槓鈴壓到，「場館的教練大約30秒左右就發現，立刻衝上前救援並且協助送醫，送醫之後客人沒有大礙，教練後續也有持續聯繫客人表達關心，提醒客人最近要注意身體狀況。」
館長強調「現場絕對不是沒有人在巡場，事發1分鐘之內就協助傷者送醫」，同時點出客人在使用臥推器材時沒有使用護槓架子保護自己，「你在練任何東西都一樣，要注意正確姿勢跟安全使用，不想要找教練，就請架好護槓架。」
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事實上，這種臥推練胸的器材許多健人都喜歡使用，多數的健身房都有提供「護槓架」給會員使用，這是防止當你在訓練突然力竭或是突發狀況時，放下槓鈴也不會碰觸到自己身體的保護工具，因此當影片曝光時，也有不少內行人表示「明明有護槓卻偷懶不架，自我防護真的很重要，還有發生危險時，要趁有力氣趕快大聲喊救命，性命遠比自尊心重要」、「這個真的是使用者自己護槓沒裝，真的要小心，生命比面子重要。」
館長也強調，自己並非指責任何人，也不怕大家閒言碎語，因為有在練臥推的人實在太多，都明白他在講什麼，「大家都使用過，大家都臥推過，這個東西在專業人的眼光裡，我很有自信他們絕對不會怪我。」