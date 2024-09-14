德國軍艦穿越台海！中國外交部、解放軍、駐德大使館都說話了

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德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）13日證實，德國巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Wuerttemberg）、補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）通過台灣海峽，有外媒引述消息人士指出，德國軍艦穿越台海是柏林當局做出的「明確且響亮」聲明，表明德國與盟友站在一起維護國際規則；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在首都柏林一場記者會上表示，台海是國際水域。對此，中國外交部、解放軍東部戰區、中國駐德國大使館皆已陸續表達不滿。中國外交部發言人毛寧，13日在例行記者會上，被問到德國國防部官員聲稱，「德軍艦過航台灣海峽不針對任何一方，事實上支持了航行自由這一國際原則」，對此有何評論？毛寧表示，台灣問題不是甚麼航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題，中國尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由的旗號，挑釁、危害中國的主權和安全。另一方面，中國駐德國大使館發言人也針對此事回應稱，已向德國提出嚴正交涉，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是什麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。台灣海峽內水域從兩岸向海方向，依序為中國內水、領海、毗連區及專屬經濟區，根本不存在所謂「國際水域」，敦促德國恪守一個中國原則、國際關係基本準則，避免干擾、損害中德關係健康穩定發展。中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校，14日也透過聲明，聲稱德國軍艦通過台海並公開炒作，東部戰區組織海空兵力，全程跟監警戒，指控德國的行為，增加了安全風險、傳遞錯誤訊號，東部戰區會時時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。