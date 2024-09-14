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政府又發錢了！36萬桃園人最高爽拿2萬元　注意「2狀況」錢會飛走

記者徐銘穗/綜合報導

▲政府又要發錢了！桃園市將發重陽敬老禮金，最低2500元、最高2萬元，估計有超過36萬人受惠。（示意圖／記者顏真真攝）
▲政府又要發錢了！桃園市將發重陽敬老禮金，最低2500元、最高2萬元，估計有超過36萬人受惠。（示意圖／記者顏真真攝）
政府又要發錢了！桃園市將發重陽敬老禮金，最低2500元、最高2萬元，只要符合「在重陽節當日已滿65歲（原住民滿55歲）」且「設籍桃園市達6個月且有居住事實者」2條件就能領，估計有超過36萬人受惠，有直接入帳、發放現金兩種方式。《NOWnews今日新聞》整理桃園市重陽敬老禮金領取資格、金額及方式。要特別提醒，有2種狀況會讓到手的重陽敬老禮金飛走了，要多注意。

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📍桃園市重陽敬老禮金領取資格與金額

桃園市社會局指出，符合下列兩規定之一者，就可以得領取重陽禮金：
1.重陽節當日已滿65歲之市民或已滿55歲之原住民，並設籍本市達六個月且有居住事實者。
2.經衛生福利部馬偕計畫審核通過，並居留本市之外國籍人士。

符合上述資格者
1.未滿99歲者，每人新台幣2500元
2.年滿99歲者，每人新台幣2萬元

根據桃園市民政局最新、2024年人口統計，65歲以上長者總計有36萬3111人，其中99歲有275人、100歲以上有383人。

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▲桃園市年滿65歲、未滿99歲的長者，重陽節敬老禮金可拿2500元。（示意圖／品牌提供）
📍桃園市重陽敬老禮金領取時間與方式

1.未滿99歲者，由區公所於重陽節前5日，匯入其郵局或戶籍地農會帳戶。但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。
2.年滿99歲者，由區公所指派代表發放現金。
3.年滿100歲者，得由本府社會局或區公所指派代表發放之。

📍桃園市重陽敬老禮金特別提醒

桃園市社會局指出，有下列情形之一者，視為放棄領取禮金：
1.經通知提供郵局或戶籍地農會帳戶資料，而於重陽節之次日起逾一個月仍未提供。
2.經申請核准發給現金，而於當年度結束前仍未領取。

資料來源：桃園市政府社會局

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