陳珮琪專訪泣訴「抄家滅族」　黃智賢評：把涉弊被查辦演繹成悲情

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污遭羈押禁見，對此其妻陳佩琪日前接受媒體專訪，說明外界質疑的金流，並泣訴「抄家滅族、家破人亡」。對此名嘴黃智賢表示，整個專訪主演者是受訪人，配合導演，試圖把涉弊被查辦演繹成悲情。更質疑記者該問的問題都沒問，對方問A答B，也不追問，對方問A答B，也不追問，究竟是對方的傳聲筒？還是配合施壓司法？「不知道記者是配合的演員，專責討好，我膚淺了。」對於陳佩琪日前接受三家媒體專訪，說明外界質疑的金流與保險箱等問題，泣訴「抄家滅族、家破人亡」。對此黃智賢質疑，為什麼三家媒體的記者那麼配合？整個專訪，主演者是受訪人。配合導演，試圖把涉弊被查辦，演繹成悲情。而導演是玻璃倒影裡，對受訪者指導的那個人，記者是最重要的配角，讓現場情緒拉滿，把應該配合司法的證人，演成無辜可憐的受害者。黃智賢也認為，記者該問的問題都沒問，對方問A答B也不追問，配合專訪對象，塑造氣氛，連說話語氣都溫柔婉約、體貼至極，到底是媒體還是公關公司？而這種「類專訪型造勢」，發生在重量級政客涉弊，被羈押禁見的當下，這個政客之前是8年的台北市長，選過總統拿下369萬票。黃智賢說，這政客此刻是黨主席，是8席立委的老闆，喊水會結凍，藍綠要通過什麼法案，得看他臉色，擁有網軍無數，權勢薰天，可不是像隨意被政治壓迫，哀哀無告的賤民。而受訪者陳佩琪是配偶，且為檢方證人，身家豐厚，質疑這三家媒體立場，是公正客觀？還是對方的傳聲筒？還是配合施壓司法？最後黃智賢說，還以為記者是挖掘真相，不知道記者是配合的演員專責討好，「我膚淺了。」