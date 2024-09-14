拉麵圖書館阿啾西結合拾年茶事　複合店中秋推限時優惠

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▲和韓國同步的Ajussi拉麵圖書館，24小時營業，五顏六色的拉麵牆不但吸睛也很療癒，成為不少人打卡自拍的熱點。（圖／Ajussi提供）

▲Ajussi拉麵圖書館新開設的複合店空間舒適，還提供免費wifi服務。（圖／Ajussi提供）

▲店內設有免費吧台區。（圖／Ajussi提供）

現在人工作型態多樣化，外食人口增加，且用餐時間不固定，讓自助式煮麵的新行業充滿商機及發展空間。率先引進韓國流行風潮的Ajussi（阿啾西）拉麵圖書館，與發跡於高雄的「拾年茶事」連鎖茶飲品牌，以異業結盟的合作方式首創複合式店面，繼高雄鳳山青年店後，近日台中西區文化店也開設複合式據點，並在中秋節前特別推出限時優惠專案。Ajussi（阿啾西）結合拾年茶事，一次滿足解渴與用餐的需求，除了多款熱門飲品之外，也有韓國、台式、日本拉麵及泡麵可供選擇，自助吧食材也很豐富，成為街頭嶄新的消費型態，台中店更貼心提供吃到飽、素食餐點及Wi-Fi等加值服務，並在9月16、17日兩天推出中秋優惠，在Ajussi阿啾西拉麵消費加購拾年茶事飲品，憑收據再送牛肉或豬肉片1份。「拾年茶事」是一間別有風味的飲料店，在台北、高雄、台南、台中均有分店，其中鳳山青年店與Ajussi拉麵圖書館開創共用店面的經營新模式，為三餐老是在外的族群帶來福音，即使在一般餐廳或自助餐店非用餐時間，也不怕餓肚子。Ajussi（阿啾西）與拾年茶事台中複合店位於台中西區文化街，除了拾年茶事鮮萃系列清香順口，拿鐵系列奶香濃而不膩口，奶蓋系列黃金比例、配方濃郁，Ajussi（阿啾西）拉麵圖書館有好喝的厚白雞湯頭、高品質精挑水準的辛拉麵系列、不定期變換的自助吧配菜、別具特色的不倒翁系列、韓國最新流行的趣味零食，各式種類應有盡有。和韓國同步的Ajussi拉麵圖書館，24小時營業，五顏六色的拉麵牆不但吸睛也很療癒，成為不少人打卡自拍的熱點；煮麵過程也非常簡單，消費者只需將麵體與粉包放入碗中，加入自助吧配料，再按下「自助煮麵機」按鈕就會自動出水，跟著步驟操作並注意煮麵機上的提醒時間，完全不需要擔心麵煮到糊掉。想要為自己加菜的人，也可自行再加購牛肉片、豬肉片、雞蛋、起司片，輕鬆做出一碗個人化拉麵。另外，「阿啾西拉麵圖書館」也特別建置廚餘回收系統，有效改善無人商店為人詬病的髒亂衛生問題。