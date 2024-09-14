強化台日教育交流　吳立森率團訪日成果豐碩

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▲前鎮國中與日本河口湖南中學合作締結姊妹校。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局長吳立森於9月8日至13日率團前往日本展開一連串的教育交流活動。此行不僅與東京都教育委員會、長野縣教育委員會續簽教育合作備忘錄，更與山梨縣河口湖南中學校組合教育委員會新簽署合作備忘錄，為高雄市與日本各地教育交流寫下嶄新的一頁。高雄市與日本東京都、長野縣分別自105年及107年簽署教育合作備忘錄進行長期的國際教育交流，此次的訪日行程，進一步強化雙方的交流機制，在師生交流、課程發展、文化體驗等方面展開更深入的合作。另外，此次與山梨縣河口湖南中學校組合教育委員會的首次合作，為高雄市與山梨縣的教育交流奠定了堅實的基礎。吳立森強調，此次簽署的合作備忘錄將成為高雄市與山梨縣教育合作的起點，未來將在學生學習見習、教師課程共備、學校特色發展等方面展開多樣化的合作，共同推動兩地教育的發展。除了進行官方交流外，在山梨縣教育委員會的協助下，高市前鎮國中校長柯盛洋也與河口湖南中學校長原田孝雄合作締結姊妹校。大社國小校長黃煒斌拜訪八王子市高倉小學校長田中順子，為兩校種下未來交流的種子，雙方期待未來能有更深入的實體交流，為學生帶來更豐富的學習經驗。此外，高市左營高中在吳立森任該校校長時，即著力與明治大學附屬明治高校的情誼，此次終於開花結果，由左營高中校長林百鴻與明治高校簽署締結姊妹校，不僅是兩校之間的交流，更是對教育局與學校攜手推動國際教育的肯定。吳立森說，透過與日本各地的教育合作，希望能夠為高雄市的學生打造一個更寬廣的學習舞台，在全球化中具備更強的競爭力，不僅促進兩地學生的成長，也增進兩地的友誼與合作。