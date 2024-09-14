民眾黨嗆凍結總統府預算　林俊憲酸：何不直接刪看守所預算？

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨定調為司法迫害、追殺政敵，民眾黨立委張啟楷今（14）日更向小草喊話，嗆聲新會期要「凍結總統府預算」，對此民進黨立委林俊憲狠酸，不用在那邊搞什麼迂迴戰術，要救阿北就直接一點，何不提案全數刪除台北看守所的預算？看守所沒預算，無法運作，「阿北直接就地釋放，不是更快嗎？」對於張啟楷向小草喊話，嗆聲新會期要「凍結總統府預算」，林俊憲表示，不用在那邊搞什麼迂迴戰術，要救阿北就直接一點，何不提案全數刪除台北看守所的預算？看守所沒預算，無法運作，阿北直接就地釋放，不是更快嗎？林俊憲說，監察院查出民眾黨申報有問題，就要刪監察院預算，北檢調查柯文哲案，就要刪法務部預算，現在要動總統府預算，又有什麼理由？濫用公權力至此，沒看過這麼不要臉的政黨。最後林俊憲表示，合理監督、合理理由凍結刪除預算，是立法院的職責，可是如果要用這種惡搞的方式來妨礙其他憲政機關運作，民進黨一定戰到底。