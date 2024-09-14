李多慧率小龍女登大聯盟！響尾蛇主場秀台式應援　和卡仔開心合影

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小龍女們也在行程中與球團一起拜會了鳳凰城市府，鳳凰城市長Kate Gallego為全美最年輕的大城市市長之一。（圖／翻攝自味全龍 IG）

味全龍啦啦隊小龍女今（14）日登上美國職棒大聯盟響尾蛇主場台灣日舞台，成員包含李多慧、林襄以及霖霖等人，並和台美混血球員「卡仔」Corbin Carroll開心合影。，小龍女們也對響尾蛇主場現場體驗直呼驚嘆，Chase Field球場的外野游泳池更是覺得非常有特色。此外，小龍女們也在行程中與球團一起拜會了鳳凰城市府，鳳凰城市長Kate Gallego為全美最年輕的大城市市長之一，去年7月更曾率領市府團隊造訪台灣，與台灣有相當深厚的緣分。這一次的亞利桑那響尾蛇台灣日活動是味全龍的第一次，