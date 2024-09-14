李多慧率小龍女登大聯盟！響尾蛇主場秀台式應援　和卡仔開心合影

味全龍啦啦隊小龍女今（14）日登上美國職棒大聯盟響尾蛇主場台灣日舞台，成員包含李多慧、林襄以及霖霖等人，並和台美混血球員「卡仔」Corbin Carroll開心合影。小龍女不僅在現場帶來精彩的台式應援表演，與現場眾多球迷進行互動，更掀起當地台灣球迷的熱潮，合照的排隊隊伍人潮洶湧。
合影台美混血卡仔 體驗美式棒球
小龍女小映、霖霖、李多慧、林襄及琪琪此次前往亞利桑納響尾蛇主場，與Corbin Carroll相見歡一起合照，小龍女們也對響尾蛇主場現場體驗直呼驚嘆，Chase Field球場的外野游泳池更是覺得非常有特色。
此外，小龍女們也在行程中與球團一起拜會了鳳凰城市府，鳳凰城市長Kate Gallego為全美最年輕的大城市市長之一，去年7月更曾率領市府團隊造訪台灣，與台灣有相當深厚的緣分。
這一次的亞利桑那響尾蛇台灣日活動是味全龍的第一次，希望透過此次的連結將台灣棒球精神帶向世界，也讓更多人看見味全龍。
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小龍女小映、霖霖、李多慧、林襄及琪琪此次前往亞利桑納響尾蛇主場，與Corbin Carroll相見歡一起合照，小龍女們也對響尾蛇主場現場體驗直呼驚嘆，Chase Field球場的外野游泳池更是覺得非常有特色。
此外，小龍女們也在行程中與球團一起拜會了鳳凰城市府，鳳凰城市長Kate Gallego為全美最年輕的大城市市長之一，去年7月更曾率領市府團隊造訪台灣，與台灣有相當深厚的緣分。
這一次的亞利桑那響尾蛇台灣日活動是味全龍的第一次，希望透過此次的連結將台灣棒球精神帶向世界，也讓更多人看見味全龍。