稱京華城水太深！洪健益發表不自殺聲明　預告公布蔡壁如資料

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，對此台北市議員洪健益今（14）日三問人稱「血滴子」、「地下市長」的蔡壁如，包括是否認識朱亞虎、是否曾為京華城案親下手諭交辦，要求市府官員與相關人士碰面？是否曾跟京華城高層見面，過程中談了什麼？預告將在下周公布相關資料，並稱京華城弊案牽涉太廣、水太深，最後發表「不自殺聲明」，也呼籲蔡壁如說清楚、講明白。洪健益表示，公開三問蔡壁如，不解為何京華城弊案風暴延燒至今，人稱「血滴子」、「地下市長」的蔡壁如，彷彿隔岸觀火，雲淡風清。首先是是否認識朱亞虎，兩人是否見過面，朱亞虎還為京華城案寫信請託？其次是蔡壁如是否曾為京華城案親下手諭交辦，要求市府官員與相關人士碰面？最後則是蔡壁如是否曾跟京華城高層見面，過程中談了什麼？洪健益說，如同柯文哲常掛在嘴上的「政治不難，找回良心而已」，而自己跟柯文哲最大的不同是他注重誠信，ㄧ向說到做到。答應要給蔡壁如3天時間，還是應該要給時間，請在這周末仔細想一想，認真考慮是否應該要主動把事情說清楚講明白。洪健益也預告，若蔡壁如仍然否認，下周一定會開始公布相關資料，也由於京華城弊案牽涉太廣、水太深，因此在公布相關資料之前，也發出「不自殺聲明」，自己行事光明磊落，熱愛生命、家庭與好友，絕對無輕生念頭，也呼籲蔡壁如說清楚、講明白。