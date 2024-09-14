高雄市警局原住民親子活動　林炎田向所有警眷表達感謝

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▲局長林炎田與議員王義雄、范織欽、陳幸富辦公室主任、原民會副主委陳幸雄與本局原民樂團合影。（圖／高市警局提供）

為響應原住民族日以，高市警局與高雄港務警察總隊今(14)日於「淨園農場」舉辦113年原住民族親子活動，局長林炎田除表示，市警局一直以來都相當重視原住民同仁福利及拔擢具原住民身分優秀同仁擔任重要幹部外，另針對原住民同仁在族人「歲時祭儀」時期如阿美族豐年祭、排灣族小米收獲祭等給予公假，並傾聽原住民同仁的心聲，繼以提供更優質的工作環境。林炎田同時也向所有警眷表達感謝及致敬，使警察同仁執勤能無後顧之憂，全心全力投入維護治安、打擊犯罪工作。今天的原住民族親子活動在「汎札萊原民舞團」熱情舞蹈帶動下揭開序幕，接著該局警察同仁所組成之「Ki Sa Mu La原住民警察樂團」帶來多首動人美妙的歌曲，讓原住民同仁及眷屬們齊聚一堂享受美食及欣賞精彩表演，參加來賓計有高雄市原住民籍議員王義雄、范織欽、原住民事務委員會副主委陳幸雄及員工暨眷屬1百餘人共襄盛舉。林炎田表示，原住民同仁向來係警察團隊中傑出優秀的成員，對於原住民同仁福利及對治安工作的辛勞奉獻，市警局一直以來都相當重視，除拔擢具原住民身分優秀同仁擔任重要幹部外，更鼓勵優先返回原鄉服務。