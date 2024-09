蔡健雅快要50歲了！4度攻上高雄巨蛋　化身「驕傲孔雀」仍美翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡健雅為了這次高雄場非常用心,準備最「肥美」的歌單給粉絲。(圖/大地風提供)

▲蔡健雅即將步入50歲,努力維持健康,最近還愛上做體操。(圖/大地風提供)

蔡健雅今(14)日在高雄巨蛋舉辦「Let’s Depart!給世界最悠長的吻」演唱會,第4度攻上雄蛋的她,在中秋前夕化身「月光女神」,與歌迷來個「月圓人團圓」,這次造型、內容、視覺全面進化,開場就以全新絕美「青鳥裝」造型搭乘2.0版「宇宙青鳥號」,頭戴羽毛頭飾的她忍不住笑說,自己像個「驕傲的孔雀」,現場觀眾全都報以熱烈掌聲。而今日除了精選出道至今的金曲一次大放送,蔡健雅還首唱夯劇《不夠善良的我們》中的新曲,打造出超過3小時絕無冷場的音樂饗宴。蔡健雅今日精心調配「營養肥美」歌單,當成中秋限定禮獨厚高雄場歌迷,變身「音樂主廚」的她,除了把歷經4年巡演中醞釀出的3張專輯創作歌曲奉上,更巧妙搭配過去的「蔡式經典」交會融合促發新火花變成這次演唱會彩蛋,其中不僅把《不夠善良的我們》原聲帶專輯歌曲包括〈芬蘭距離〉、〈Hey Hey You〉、〈善良的我們〉一次唱盡,更為全球首唱原聲帶中的〈Love You For You〉,堪稱是曲目彩蛋中的最大驚喜。此外,寵粉的她更在演唱會的搖滾Part獻上「fushion菜單」,竟把兩首神曲〈思念是一種病〉以及〈Easy Come Easy Go〉編成搖滾風的組曲送給歌迷。為了這次最終站高雄巨蛋場,蔡健雅從在彩排期間就不斷加歌,無論曲目及豐富性都有更勝以往,也創下她開唱以來最豪華的曲目。為此蔡健雅花了好幾個禮拜在編曲上,她坦言就屬〈思念是一種病〉加上〈Easy Come Easy Go〉的新組曲最費心思,「兩首歌的編曲串成一首,需要耗費很多腦力及巧思去構成心中最『美味』的歌給歌迷驚喜!」她也說,「所有的歌曲都經過改編,很多歌可能大家聽了會『蛤?這是什麼歌?』請大家多多包涵。值得驕傲的是,我們演唱會是『純天然』不用PGM(電腦音樂),所以樂手老師很忙,每一分每一刻都要用聲音填滿演唱會,請大家給樂手老師們掌聲!」由於這次開唱臨近中秋節,蔡健雅也提到,「2024 中秋前夕是值得紀念的日子,因為我們選在高雄當作世界巡迴的最後一站!好開心,大家都能來共襄盛舉,這是就是最完美的中秋大團圓,不用月餅,來看蔡健雅演唱會就是最好的團圓!」唱到抒情經典〈半途〉與〈無底洞〉前,她還特別說到,「黑暗似乎是我們人類要走過的階段,在這個過程會被摧毀、被破壞,留下永恆的傷疤。你們(指歌迷)準備好要直視黑暗嗎?我準備好了,你們不要恐懼,有蔡孔雀在!」而蔡健雅為了這次雄蛋演出,還特別進行體能特訓及飲控,其中還把新嗜好「體操」加入健身菜單,以此當成肢體訓練的她透露自己新學的拿手技是「後空翻」跟「倒立」,她表示透過練體操除了能掌握肢體障礙外,更讓自己找回童年時的膽量,「發現年紀大越是要克服很多心理和身體障礙,體操便是一個完全讓你拋掉理智找回童年的膽量好運動。」至於飲控部分,蔡健雅更戒甜食跟零食,並不吃晚餐來拉長空腹時間讓身體更輕盈,她透露自己靠著小撇步「堅持第一餐必須是飯菜肉均衡」來維持萬年不變的體重,即將步入「知天命之年」仍保持凍齡的她更笑說,「步入50歲,保健身體真的很重要!」