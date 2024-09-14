蔡健雅快要50歲了！4度攻上高雄巨蛋　化身「驕傲孔雀」仍美翻

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▲蔡健雅為了這次高雄場非常用心，準備最「肥美」的歌單給粉絲。（圖／大地風提供）

▲蔡健雅即將步入50歲，努力維持健康，最近還愛上做體操。（圖／大地風提供）

蔡健雅今（14）日在高雄巨蛋舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會，第4度攻上雄蛋的她，在中秋前夕化身「月光女神」，與歌迷來個「月圓人團圓」，這次造型、內容、視覺全面進化，開場就以全新絕美「青鳥裝」造型搭乘2.0版「宇宙青鳥號」，頭戴羽毛頭飾的她忍不住笑說，自己像個「驕傲的孔雀」，現場觀眾全都報以熱烈掌聲。而今日除了精選出道至今的金曲一次大放送，蔡健雅還首唱夯劇《不夠善良的我們》中的新曲，打造出超過3小時絕無冷場的音樂饗宴。蔡健雅今日精心調配「營養肥美」歌單，當成中秋限定禮獨厚高雄場歌迷，變身「音樂主廚」的她，除了把歷經4年巡演中醞釀出的3張專輯創作歌曲奉上，更巧妙搭配過去的「蔡式經典」交會融合促發新火花變成這次演唱會彩蛋，其中不僅把《不夠善良的我們》原聲帶專輯歌曲包括〈芬蘭距離〉、〈Hey Hey You〉、〈善良的我們〉一次唱盡，更為全球首唱原聲帶中的〈Love You For You〉，堪稱是曲目彩蛋中的最大驚喜。此外，寵粉的她更在演唱會的搖滾Part獻上「fushion菜單」，竟把兩首神曲〈思念是一種病〉以及〈Easy Come Easy Go〉編成搖滾風的組曲送給歌迷。為了這次最終站高雄巨蛋場，蔡健雅從在彩排期間就不斷加歌，無論曲目及豐富性都有更勝以往，也創下她開唱以來最豪華的曲目。為此蔡健雅花了好幾個禮拜在編曲上，她坦言就屬〈思念是一種病〉加上〈Easy Come Easy Go〉的新組曲最費心思，「兩首歌的編曲串成一首，需要耗費很多腦力及巧思去構成心中最『美味』的歌給歌迷驚喜！」她也說，「所有的歌曲都經過改編，很多歌可能大家聽了會『蛤？這是什麼歌？』請大家多多包涵。值得驕傲的是，我們演唱會是『純天然』不用PGM（電腦音樂），所以樂手老師很忙，每一分每一刻都要用聲音填滿演唱會，請大家給樂手老師們掌聲！」由於這次開唱臨近中秋節，蔡健雅也提到，「2024 中秋前夕是值得紀念的日子，因為我們選在高雄當作世界巡迴的最後一站！好開心，大家都能來共襄盛舉，這是就是最完美的中秋大團圓，不用月餅，來看蔡健雅演唱會就是最好的團圓！」唱到抒情經典〈半途〉與〈無底洞〉前，她還特別說到，「黑暗似乎是我們人類要走過的階段，在這個過程會被摧毀、被破壞，留下永恆的傷疤。你們（指歌迷）準備好要直視黑暗嗎？我準備好了，你們不要恐懼，有蔡孔雀在！」而蔡健雅為了這次雄蛋演出，還特別進行體能特訓及飲控，其中還把新嗜好「體操」加入健身菜單，以此當成肢體訓練的她透露自己新學的拿手技是「後空翻」跟「倒立」，她表示透過練體操除了能掌握肢體障礙外，更讓自己找回童年時的膽量，「發現年紀大越是要克服很多心理和身體障礙，體操便是一個完全讓你拋掉理智找回童年的膽量好運動。」至於飲控部分，蔡健雅更戒甜食跟零食，並不吃晚餐來拉長空腹時間讓身體更輕盈，她透露自己靠著小撇步「堅持第一餐必須是飯菜肉均衡」來維持萬年不變的體重，即將步入「知天命之年」仍保持凍齡的她更笑說，「步入50歲，保健身體真的很重要！」