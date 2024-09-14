蘇州男街頭持刀砍人！氣質女拿傘救人爆紅　淡定回應「別發醜照」

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▲女子拿雨傘阻擋持刀男傷人，雨傘在推扯過程中壞掉，之後也有其他路人趕來幫忙。（圖／翻攝自微博）

▲救人女子表示，萬一「那姑娘就在我旁邊出事，我會感到愧疚」。（圖／翻攝自微博）

中國蘇州街頭日前發生一起持刀傷人案，一位男子當街持水果刀劃傷另位女子，此時一位穿著碎花裙的女生見義勇為，奮不顧身拿雨傘阻擋持刀男，最終在其他路人協助下將男子制伏，碎花裙女子也憑著救人義舉爆紅。但在成名後，碎花裙女子只是淡定回應「不要發我這麼醜的照片好嗎」，讓網友笑翻。綜合中國媒體報導，本月11日蘇州姑蘇區張家巷口，一位毛姓男子因為與宋姓女子發生糾紛，竟當街持水果刀攻擊宋女，讓宋女血濺街頭。此時一位來自重慶、正好在蘇州遊玩的劉女，立即挺身而出，拿雨傘與持刀毛男對峙推扯，然後又有其他路人趕到，最終順利將毛男制伏。劉女拿雨傘救人，雨傘在推扯過程中壞掉，整個人被淋成落湯雞，模樣狼狽。事後網友紛紛大讚劉女英勇善良，劉女在現場救人的照片於微博爆紅，對此，劉女則打趣回應「不要發我這麼醜的照片好嗎」。在接受媒體訪問時劉女表示，當時事發突然，救人完全是出於本能，萬一「那姑娘就在我旁邊出事，我會感到愧疚」。劉女也強調，之後還有其他路人過來幫忙，不是自己一個人的功勞。