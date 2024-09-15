不僅豆腐頭消失！iPhone 16系列將少「經典1物」　打破47年傳統

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▲iPhone 16系列即將於20日開賣。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果iPhone 16系列iPhone 16系列即將於9月20日開賣，早在13日晚間搶先在官網開放預購，許多果粉蜂擁而至搶購，甚至將官網塞爆。不過，自iPhone 12系列取消附贈豆腐頭充電器和有線耳機後，這次iPhone 16的包裝盒內再度移除一項「蘋果經典」，蘋果公司發出通知，表示為了環保目標，包裝盒內將不會再附贈蘋果貼紙，打破蘋果公司47年來的傳統。根據《9to5Mac》報導，蘋果已經向Apple Store團隊發布了這項消息，指出在全新iPhone 16和iPhone 16 Pro系列包裝盒內，將不再附贈蘋果LOGO貼紙。這是為了實現環保的努力之一，並且試圖在2030年前達成碳中和目標。雖然包裝盒內不再附贈貼紙，但蘋果仍為消費者提供了獲取貼紙的途徑，如果消費者在Apple Store購買iPhone 16，仍可以在購買時索取貼紙，只是蘋果不再主動附贈；第三方零售商和電信商將無法提供貼紙，若是在線上訂購且選擇宅配，也無法獲得貼紙。iPhone 16和iPhone 16 Pro的包裝將完全採用纖維材質。這是該公司邁向 2025 年前全面去除包裝中塑膠的目標的重要一步。據悉，附贈蘋果LOGO貼紙這項傳統，最早可以追溯到，創辦人賈伯斯時代，自1977年起，當時的蘋果二號電腦（Apple II）剛剛推出時，賈伯斯為了行銷，而想出附贈貼紙這個方法，延續至今已長達47年的傳統。這並非蘋果公司首次實行類似政策，今年2月發佈的Apple Vision Pro未附贈貼紙，5 月推出的新款 iPad Pro 和 iPad Air 包裝中也不再有貼紙。另外，自iPhone 12系列起，蘋果也因追求環保目標，取消隨盒贈送的充電豆腐頭（充電器）以及有線耳機。