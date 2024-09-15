超市水箱驚見「橘色龍蝦」！誕生機率3千萬分之1　遇見貴人得救了

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▲柑橘因為被眼尖志工發現而撿回一命。（圖／fb@Humane Long Island）

▲柑橘回到海洋中，延續牠的橘色龍蝦傳奇。（圖／fb@Humane Long Island）

▲另一隻淡橘色龍蝦Crush正在丹佛水族館開心生活中。（圖／fb@pueblo）

遇到懂你的貴人能撿回一命！近期一位住在美國紐約附近長島市的動物收容所志工，在當地超市採買時，發現海鮮區的龍蝦水箱內出現了一個「特殊個體」，明明還沒被煮熟，就已經呈現橘色的活龍蝦，她驚覺事有蹊蹺，立即通報當地野生動物單位，最終也證實志工的判斷正確，這隻誕生機率「3000萬分之一」的珍貴龍蝦也回到大海之中。自然界的動物中，常常會因為基因突變而產生特殊的動物個體，最常見的就是「白化症（Albinism）」。在龍蝦群體當中，也會出現基因突變的顏色變異，近期在長島市的超市中，一批被送來的龍蝦裡，就有一隻與眾不同的橘色龍蝦存在。超市員工第一眼也察覺了牠的特別，並將牠取名為柑橘（Clementine），還特別會餵食牠，也一度想要通報主管，將牠送往當地水族館。沒想到還沒付諸行動的時候，一位動物收容所志工逛到海鮮區，也發現了這隻天選之蝦，立即通報當地野生動物團體Humane Long Island。Humane Long Island的專家抵達超市後，確認這隻龍蝦是受到基因突變影響的特殊個體，淡橘色龍蝦誕生的機率為3000萬分之一，比200萬分之一的水藍色個體還要稀有。專家向超市說明後，對方也很願意讓這隻稀有龍蝦回歸大海野放，隨後Humane Long Island也細心準備冷鹽水缸，將柑橘帶回長島海岸並進行野放。事實上，誕生機率3000萬分之一的淡橘色龍蝦已非首度被救下，今年7月份在美國科羅拉多州的一間龍蝦餐廳pueblo，也收到了一隻活生生的橘色龍蝦，許多客人看到水缸內的橘色龍蝦，都向店家反映「為什麼有1隻煮熟的龍蝦？」業者也同樣深感困惑，於是通報了供應商與專家。據龍蝦供應商的說法，當時的淡橘色龍蝦是在加拿大海岸被捕獲，專家也判定這隻龍蝦是基因突變個體。後來丹佛市中心水族館聞訊後，也立刻聯繫餐廳表達願意收養這隻龍蝦的意願，並在7月17日將牠接到丹佛，取名為「Crush」，該水族館專家也解釋，龍蝦顏色來自基因突變，它會影響和阻止編碼蛋白質，缺乏1種或幾種蛋白質就會出現不同顏色，主要有藍色、黃色，以及最稀有的橘色。