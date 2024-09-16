哈利王子40歲生日爽領「王室大禮包」　繼承3億遺產還免繳稅

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英國哈利王子（Prince Harry）週日（15）滿40歲，在他生日這天英國皇室可說是接連送了他2份大禮，其中第一個是來自王室以及哥哥威廉王子（Prince William）公開祝賀他生日快樂，這對已經與家族鬧翻的哈利來說，是王室首度公開遞出橄欖枝，而第二份則是繼承了近新台幣3.35億元的遺產。根據《法新社》報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）的小兒子哈利王子在週日年滿40歲，這是哈利與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年卸除王室職務並搬到美國加州後，罕見地與英國王室關係融冰的時刻，其胞兄威廉王子於社群媒體X平台的官方帳號寫道：「祝薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）40歲生日快樂！」儘管外傳兄弟二人已經快2年沒有說過話了，威廉王子仍以哈利的王室頭銜進行祝賀，王室帳號也轉發該則貼文，這則英國王室從2021年以來首次公開發文祝哈利生日快樂。另一個「大禮包」也與哈利的王室身份有關，其曾祖母伊莉莎白王太后（The Queen Mother）生前替王室家族設立了信託基金，分別在21歲、40歲時分批發放，而哈利在年滿40歲這天也獲得了高達700萬英鎊的信託基金，而且因為伊莉莎白王太后去世時間剛好避過英國規定的徵稅門檻，因此他無須為此付上任何稅金。此外，受到英國王財務計畫結構影響，相較於獲封「康瓦爾公爵」（Duke of Cornwall）爵位的威廉，哈利在這筆信託基金上分到的錢更多，這也是伊莉莎白王太后在設立基金時對於哈利並非國王繼承人身份的補償。哈利王子告訴《BBC》，自己對於年滿30歲時感到相當焦慮，如今40歲了，他卻感到相當興奮，「因為無論年紀多寡，我的使命都是繼續在這個世界上露面並做善事」，聲明當中也稱身為人父是他人生的最大樂趣，更讓他有動力繼續使世界變得更加美好。