艾美獎／最美黛妃、《馴鹿》變態騷擾女　同登最佳女配角

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▲《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧以眾望所歸之姿成為艾美獎最佳女配角得主。（圖／美聯社）

▲《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯獲得艾美獎最佳喜劇類女配角獎。（圖／美聯社）

第76屆美國電視艾美獎頒獎典禮正在洛杉磯的孔雀劇院進行中，目前已全部頒發完的各類影集最佳女配角項目，《王冠》中扮演黛安娜王妃的伊莉莎白戴比基在戲劇類勝出；引發全球話題的《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧如預期登上最佳有限影集/獨立單元劇集及電視電影女配角寶座。而在最佳喜劇類女配角項目，《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯以黑馬之姿擊退卡洛柏奈、梅莉史翠普等傳奇女星勝出，表情明顯看得出有些出乎意料。堪稱Netflix招牌大戲之一的《王冠》，最後兩季找來身高190公分的澳洲美人伊莉莎白戴比基扮演當了母親，婚姻生活卻越來越不快樂的黛妃，儘管比本尊高出一大截，卻將幽怨的模樣演得活靈活現。第6季終於演到黛妃震驚全球的巴黎車禍事件，伊莉莎白的戲分不如上一季多，卻拿下了生平第一座艾美獎，上台致詞時坦言：「我很迷信，所以根本沒有先好準備感言。」她認為能夠扮演這麼一位不凡的女性是自己的莫大榮幸，也謝謝原創兼編劇彼得摩根打造出這麼一齣好戲。將全球男性嚇得七葷八素的《馴鹿寶貝》中的變態騷擾、跟蹤狂瑪莎，不但引來本尊的憤怒提告，也讓扮演這角色的潔西卡甘寧以「眾望所歸」之姿，成為艾美獎有限影集/獨立單元劇集及電視電影女配角。她表示對於這齣戲非常自豪，感謝將自身的遭遇改編成這齣戲的男主角理查蓋德，直呼：「感謝你讓我成為你的瑪莎。」喜劇類女配角黑馬竄出 呼籲拉丁觀眾勿忘投票備受艾美獎投票會員喜愛的《大熊餐廳》，雖然一路氣勢十足，扮演資深廚師的拉丁女星麗莎科倫扎亞斯，在角逐喜劇類最佳女配角的呼聲卻始終不很高，但她的表現還是贏得了青睞，她自謙怎麼可能打敗江湖地位這麼崇高的卡洛柏奈與梅莉史翠普，但沒有忘了呼籲正在看著電視上的她的拉丁裔觀眾，記得在美國總統大選時去投票、爭取自己的權利。