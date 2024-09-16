蔡壁如回應洪健益三問：搞時空穿越劇搏聲量大可不必

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民進黨台北市議員洪健益質疑，民眾黨前立委、時任台北市府顧問蔡壁如是「京華城案的隱藏版人物」，提出3問要她趕快講清楚。蔡壁如今日上午在臉書回應，強調京華城陳情案始於2020年3月，但她2019年就離開台北市政府。奉勸洪健益大可不必為了搏聲量，甘冒《加重誹謗罪》大搞時空穿越傳說劇。若真有「撿到、夢到」什麼證據，她非常樂意配合檢方偵辦，洪不需利用媒體放話，對不知情群眾形成公審情緒效應。民進黨台北市議員洪健益質疑，民眾黨前立委、時任台北市府顧問蔡壁如是「京華城案的隱藏版人物」，14日受訪時發表「不自殺聲明」，聲稱京華城案水很深，並提出3個問題，包括蔡壁如是否認識前台北市兵役局長朱亞虎，並與他見過面？收到朱亞虎陳情信後，有沒有「下手諭」，要求台北市局處首長以上，要與京華城人士碰面？蔡自己有沒有跟京華城高層人士見過面？擔任台中市政府顧問的蔡壁如，14日到嘉義參加民眾黨宣講活動，受訪時表示上班日將提告，但昨天與律師討論後，並未對外宣布提告時間，而是趕在上班前，一早在臉書發表635字說明。蔡壁如指出，她於2019年離開台北市政府，京華城的陳情案始於2020年3月。洪健益大可不必為了搏聲量，甘冒《加重誹謗罪》，大搞時空穿越傳說劇。建議他直接將事實證據交給司法檢調單位，自己願意配合到檢察官辦公室接受偵訊說明，表達自己的清白。蔡壁如說，朱亞虎是前台北市長郝龍斌時期的兵役局長，北市府公務人員幾乎都認識他，當年她是柯市長辦公室主任，怎可能不認識朱亞虎？並稱以前在市府，朱亞虎常說自己是府會總連絡人，議員、官員都認識，議員們關心的案件他非常清楚。也時常提醒蔡壁如，在議會碰到溝通困難時他都可以幫忙。至於托夢證據，蔡壁如認為，柯文哲的案件已進入司法偵辦階段，但執政黨民代、側翼、特定媒體名嘴，每日一文哲，拿著自稱撿到、睡覺夢到的訊息荒唐編劇，再配合特定政媒大肆宣傳。她問：「這是正常國家該有的現象嗎？」台灣是有法治基礎的民主國家，任何人要提出司法案件相關證據，當然要進入公開公平的司法調查程序，不需利用媒體放話，造成不知詳情群眾形成公審情緒。她呼籲洪健益，請把撿到、夢到的證據提供給檢方，大家靜待檢察官調查結果，她非常樂意配合。