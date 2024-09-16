艾美獎／《幕府將軍》美日合作獲18項創最高紀錄　亞洲影人風光

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▲《天后與草莓》獲最佳喜劇影集大獎，是今年艾美獎比較大的意外。（圖／美聯社）

▲《馴鹿寶貝》雖然爭議不斷，卻如預期獲得艾美獎最佳迷你影集大獎。（圖／美聯社）

▲《飛越比佛利》女主角香儂道荷蒂是今年艾美獎頒獎典禮中所緬懷的已逝藝人之一。（圖／美聯社）

美國電視圈的矚目盛事：艾美獎頒獎典禮，已經圓滿結束。今年一如各方預期，是美、日混血劇《幕府將軍》的威風時刻，不僅抱回最佳戲劇類影集大獎，真田廣之與澤井杏奈也分別榮登戲劇類影集視帝、視后，前者是繼《魷魚遊戲》李政宰之後的同項目亞洲第2人，後者更是該項目超過70多年來首位亞裔的獲獎者，創下光輝的歷史紀錄，也使得亞洲影人成為本屆典禮的焦點。《幕府將軍》目前也是艾美獎史上，單一影集的單一季獲獎最多者（共18項）。在美國電視史上，《幕府將軍》有著非凡的意義，40多年前首度被拍成迷你影集，就在黃金時段締造驚人收視佳績，美國人看完之後還學著劇中人用日語互道早安，在全美各地吹起「東洋熱」，但這個透過西方人眼光看東方的詮釋角度，當時並不為日本人接受。事隔多年，再度被拍成影集，扮演大將軍的真田廣之，就不像前輩三船敏郎一樣，只是單純參與演出，而是自己也加入監製團隊，負責讓戲裡對於日本的描述更貼近日本當地的認知，把這個故事變得更不僅止於滿足老外獵奇的想像，可以讓日本觀眾感受到對他們歷史的尊重。儘管《幕府將軍》仍是美國出品的影集，真田廣之帶來的日本團隊對於最後的面貌卻有決定性的影響，日本演員的表現在這個新版本中較舊版的迷你影集更有發揮，甚至搶眼過白人主角，澤井杏奈因此成為創艾美紀錄的首位亞裔戲劇類視后。她和真田廣之在致詞時，都展現流利的英語能力，一改過往日本演員給歐美觀眾的印象，真田廣之也不忘用日語發表一段感言，讓日本的觀眾也能夠分享這個光榮的時刻。艾美獎過去常被批評有「重複鼓勵同一齣戲」的問題，顯然有資格投票的會員不太有空看新戲，只好繼續投他們喜愛的舊戲，哪怕新一季的內容比起以往已經退步很多。今年看起來，此現象仍沒有完全改善，《天后與草莓》年過70資深老將珍史瑪特每一季都獲得喜劇類視后大獎，其他對手碰到她根本沒機會。《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特則是這一、兩年來的當紅炸子雞，因此毫無意外也蟬聯喜劇類視帝。倒是各方原本預期會是《大熊餐廳》再次抱回最佳喜劇類影集大獎，結果《天后與草莓》勝出，算是本次艾美獎典禮最大的冷門。迷你影集方面，Netflix《馴鹿寶貝》爭議話題不斷，受矚目度很明顯強過其他對手，也在這個領域成了最大贏家。過去幾年Netflix和系出HBO的Max競爭艾美大贏家的寶座，戰況激烈，今年卻因為《幕府將軍》和《大熊餐廳》都獲得相當多大獎，由這兩齣戲背後平台的大老闆：迪士尼，搶下最大贏家的榮銜。因是美國大選年，部分頒獎人或是領獎人也在台上觸及此話題，不過還算是稍微含蓄，沒有鋪天蓋地，不至於到喧賓奪主。在往年都會受到關注的「緬懷已逝娛樂界人士」的段落中，包括《飛越比佛利》女主角香儂道荷蒂、著名脫口秀主持人菲爾唐納休，甚至近日才去世的《獅子王》與《星際大戰》系列重要角色配音男星詹姆斯厄爾瓊斯都有被列入，導播運鏡時也記得以他們的大畫面為主，能夠讓觀眾好好懷念他們。