iPhone 16「綁約還是買空機」？優缺點一次看　專家：小心0元陷阱

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iPhone 16／售價29900元起

iPhone 16 Plus／售價32900元起

iPhone 16 Pro／售價36900元起

iPhone 16 Pro Max／售價44900元起

中華電信月租1799元／租期48個月

台灣大哥大月租1599元／租期48個月

遠傳電信月租1599元／租期48個月

▲iPhone 16 綁約或是買空機，優缺點、適合的族群一次告訴你。（圖／翻攝官網）

▲iPhone 16 Pro系列加入鈦金屬沙漠金新色，預料會成為首波最搶手的機型。（圖／Apple官網）

▲iPhone 16今年有感進階，雖然少了一顆望遠鏡頭，但配置了A18晶片、相機控制等功能，頗具有性價比。（圖/達志影像/美聯社）

換新iPhone 16手機是要買空機還是綁資費比較划算？要考慮的細節太多，3C達人廖阿輝提醒要先留意「0元購機陷阱」，雖然表面上以0元獲得手機，但通常需要選擇較高的月租費方案，例如，若選擇每月1599元的資費方案，四年下來的總支出可能高達76752元，可能未必划算。《NOWnews》記者整理買iPhone 16「綁約 VS 買空機」優缺點比一比。三大電信4G吃到飽方案從499之亂後就回不去了！即便電信商狂推5G，但不少用戶還是堅守4G 吃到飽，這時購買空機可能會更划算。購買空機最大的好處就在於可以不用被電信商的資費給受限，可以自由選擇電信業者及月租費方案，不必擔心提前解約必須支付違約金。很明顯的缺點就是荷包君會很痛！雖然iPhone 16很佛的全部都不沒有漲價，但是其實空機價並不便宜啊！以4款機型的起跳價，最低都要逼近3萬元，小資族的荷包買空機真的一口氣會噴血。但還是可以透過信用卡公司選擇「分期」也會是一個分散壓力的方式。想要搭資費最適合的就是有高資費需求的用戶最划算，如果用不到1399或1599高資費，通話費、行動網路的需求量沒有這麼高，買空機可以就不用硬吞高月租費，但也是可以換個角度想， 雖然有人認為可以用高資費等於是分期買空機，但換算下來可能未必划算，且要到0元購機門檻多數都要綁約3~4年，負擔真的不小。綁電信商的資費同時可以享受手機的購機優惠，不需要一次負擔大筆的購機費用，且資費還能用來折抵本來就會使用的電信費，是不少人的換機的選擇。如果平常有高用量的通話和行動網路需求，選擇搭配資費就會更加合適。最明顯的缺點就是需要走完合約，0元機通常要4年的合約，提前解約可能需要支付違約金。此外，雖然初期購機成本低，但長期下來的總花費可能會高於直接購買空機。像是月租1599元的方案，四年下來的總費用可能達到76752元，扣除手機成本後，每月的實際通話費用也可能不如預期。對於資金有限但希望擁有新手機的用戶，綁約購機確實可以用較低的費用買到iPhone 16新機，較高的資費只能當成是分期購機。最適合的大多會推薦是有高通話需求的用戶，每個月的電話費高，綁約購機可以利用電信業者的補貼來降低手機的購買成本，這樣整體支出會更划算。