統一獅潘威倫28日大巨蛋正式引退！陽建福到場開球　購票資訊一覽

▲統一獅潘威倫28日大巨蛋引退,好友陽建福過去也是中華隊常客。(圖/獅隊提供)

▲陽建福與潘威倫是同世代強投好手,職棒場上在各自不同球隊效力,也是球場上最佳的競爭對手,而在中華隊彼此是最佳的戰友,陽建福主宰球賽能力絕對不輸潘威倫,也曾經是距離潘威倫各項紀錄最接近的競爭對手。(圖/獅隊提供)

潘威倫引退!統一獅隊即將在9.28及9.29連續兩天週末假期,舉辦潘威倫選手引退賽,「Du My Best 潘威倫引退」系列活動,連續兩天分別在臺北大巨蛋及台南棒球場舉辦,9.28除了是潘威倫引退賽外,活動焦點將以中華隊潘威倫榮耀時刻為主軸,2001年是潘威倫生涯第一次獲選中華成棒代表隊,而2017年WBC世界棒球經典賽是潘威倫中華隊最後一役,歷經17年棒球歲月,潘威倫曾參與許多國際賽事。從荷蘭港口盃、奧運、洲際盃、世界棒球經典賽、12強賽事,每一場戰役潘威倫都用盡全力展現球技為中華隊拚出好成績,數度在關鍵時刻挺住戰局,為中華隊拚出榮耀成績,尤其是2013世界經典賽臨危授命力抗荷蘭經典戰役好表現,創造逆轉勝佳績讓球迷津津樂道。而陽建福在2018年後,結束個人職棒生涯路程,目前任職於上海紅鷹隊擔任投手教練,在9.28 臺北大巨蛋是潘威倫生涯最後一次先發戰役,陽建福帶著祝福的心情,感謝獅隊參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動,擔任開球嘉賓,並將手中當日比賽實戰球交給潘威倫,期待全隊齊心為潘威倫拚下生涯150勝里程碑。✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋立即前往購票https://pse.is/6e49j7✔ 9.29㊐ 17:05 雄鷹vs.獅賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場立即前往購票(內野滿席,僅剩外野票券)https://pse.is/6e49rz