統一獅潘威倫28日大巨蛋正式引退！陽建福到場開球　購票資訊一覽

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▲統一獅潘威倫28日大巨蛋正式引退，好友陽建福過去也是中華隊常客。（圖／獅隊提供）

▲統一獅潘威倫28日大巨蛋引退，好友陽建福過去也是中華隊常客。（圖／獅隊提供）

▲陽建福與潘威倫是同世代強投好手，職棒場上在各自不同球隊效力，也是球場上最佳的競爭對手，而在中華隊彼此是最佳的戰友，陽建福主宰球賽能力絕對不輸潘威倫，也曾經是距離潘威倫各項紀錄最接近的競爭對手。（圖／獅隊提供）

潘威倫引退！統一獅隊即將在9.28及9.29連續兩天週末假期，舉辦潘威倫選手引退賽，「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，連續兩天分別在臺北大巨蛋及台南棒球場舉辦，9.28除了是潘威倫引退賽外，活動焦點將以中華隊潘威倫榮耀時刻為主軸，2001年是潘威倫生涯第一次獲選中華成棒代表隊，而2017年WBC世界棒球經典賽是潘威倫中華隊最後一役，歷經17年棒球歲月，潘威倫曾參與許多國際賽事。從荷蘭港口盃、奧運、洲際盃、世界棒球經典賽、12強賽事，每一場戰役潘威倫都用盡全力展現球技為中華隊拚出好成績，數度在關鍵時刻挺住戰局，為中華隊拚出榮耀成績，尤其是2013世界經典賽臨危授命力抗荷蘭經典戰役好表現，創造逆轉勝佳績讓球迷津津樂道。而陽建福在2018年後，結束個人職棒生涯路程，目前任職於上海紅鷹隊擔任投手教練，在9.28 臺北大巨蛋是潘威倫生涯最後一次先發戰役，陽建福帶著祝福的心情，感謝獅隊參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，擔任開球嘉賓，並將手中當日比賽實戰球交給潘威倫，期待全隊齊心為潘威倫拚下生涯150勝里程碑。✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋立即前往購票https://pse.is/6e49j7✔ 9.29㊐ 17:05 雄鷹vs.獅賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場立即前往購票(內野滿席，僅剩外野票券)https://pse.is/6e49rz