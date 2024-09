高雄霹靂舞國際大賽　一哥孫振參戰秀大招！率領City4摘下季軍　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府運發局長侯尊堯和吉祥物LUBY。(圖/DAZN提供)

2024高雄霹靂舞國際大賽15日在高雄流行音樂中心落幕,延續奧運霹靂舞熱潮加上好天氣,眾多民眾到場共襄盛舉。轉播單位DAZN特地在現設攤。另外,國光牌也力挺,尤其國光牌吉祥物LUBY一出現,就有許多大、小朋友爭先合照,希望大家支持體育,未來有更多的台灣之光登上世界。比賽昨、今天在高雄流行音樂中心舉辦,共有全球22個國家地區、400名世界各國菁英齊聚港都尬舞。參賽者包含巴黎奧運霹靂舞金牌Phil Wizard,以及所屬全球知名的Red Bull BC One All Stars團隊,而我國首位奧運國手孫振,也和所屬團隊City4參賽,吸引許多年輕朋友進場,大家隨著音樂搖擺身體,享受青春時光。今天比賽從下午進行到晚上,DAZN特區也在現場架設大型螢幕,讓大家邊欣賞實況舞技,也能將高雄港美景收入眼中。孫振巴黎奧運結束後,接著在歐洲賽事Outbreak Europe,奪得生涯第一個世界冠軍頭銜。這次他與隊友Nana、Qiru、Shao挑戰四人團體賽。最終,四人團體賽由孫振領軍的Red Bull BC One All Stars獲得冠軍,亞軍是Body Carnival,City4則是並列季軍。「今年又比去年更多一般民眾來參與。」孫振說,謝謝大家願意來參加街舞活動,來的時候不要吝嗇的歡呼聲,「我們在舞台上會更澎派。」各個獎項頒獎後,活動最後在「榮耀時刻音樂派對」中畫下完美句點。其他獎項名單為,Open Style冠軍:白猴(Beigow)、Kids Solo冠軍:Saturn、Bgirl Solo冠軍:Nika、BboySolo冠軍:Sho。