蔡壁如中秋夜為柯文哲祈福！傳中市府築第二道防火牆　民眾黨否認

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▲台中市南區的醒修宮腹地雖不大，但交通方便，常有活動在此舉辦。（圖／翻攝醒修宮臉書，2024.09.16）

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押進入第12天，民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如明天將在台中海線舉辦「眾人都在‧台中」的聲援柯文哲活動。至於原定在台中市政府前廣場的宣講晚會，市黨部已改到南區的醒修宮前舉行，傳聞係市府築好第二道防火牆，避免柯案爭議燒到中市府，但市黨部主委江和樹表示「沒那麼複雜」，純粹因活動名目不符撤回申請。柯文哲京華城案爆發之初，擔任台中市政府顧問的蔡壁如，天天被媒體追著跑，她也來者不拒大方受訪，但台中市長盧秀燕於8月28日列席市議會前公開發言，強調為了專心市政，自己以身作則，上班時間不公開談黨務、不談政治，希望市府全體同仁遵守配合。盧秀燕築起防火牆後，蔡壁如自此嚴守分際，不在上班時間談論黨務和京華城案。公餘時間仍積極參加民眾黨活動，除了前天到嘉義宣講，明晚的中秋夜，將在民眾黨支持者的沙鹿集會所為柯文哲舉辦祈福活動。據了解，活動從下午3點延續到晚上10點，除了部分與會者提供一人一菜，還準備豬腳麵線、祈福竹片，中彰投黨公職團隊都會派人參與。蔡壁如表示，自己到台中剛滿一年，去年中秋也在此聚會，早在一個多月前便定下聚會聯誼的時地，原本和政治事件無關，後來遇到柯文哲出事，因此將聚會活動結合祈福、集氣，聲援柯文哲。而原本22日晚間將於中市府前廣場舉辦的民眾黨台中場宣講活動，地點已改至南區的醒修宮。地方政壇盛傳，這是中市府搭起的第二道防火牆，避免京華城案越燒越烈，中市府也遭波及，但江和樹否認，表示13日向中市府提出申請後，市府表示依據使用規定，府前廣場只開放辦理公益性質活動，或受理民眾陳情抗議，不接受一般政黨活動的申請，民眾黨尊重相關規定，主動將申請案撤回。江和樹說，當初申請府前廣場，係考量場地交通方便，有公車站、捷運站。之後另覓地點也是以此為考量，最後借到距台鐵五權車站不遠的醒修宮前廣場，當天立委黃國昌、黃珊珊，以及蔡壁如都會到場宣講。