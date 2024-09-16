屏東內埔鄉衛生所重建動土　改善醫療環境

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▲周春米主持重建工程動土典禮，並有多位地方代表與會。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣內埔鄉衛生所自民國71年建造至今，隨著社會變遷與人口老化，既有設施與空間已無法滿足鄉民需求。為提升公共衛生與醫療服務，縣府除自行編列預算外也積極向中央爭取經費補助，總工程經費約為1億4千5百萬元。今（16）日舉行的重建工程動土典禮，由縣長周春米親自主持，並有多位地方代表與會。周春米表示，內埔鄉作為客家文化重鎮，擁有近5萬3千人口，內埔衛生所歷經數十年的任務演變，隨著高齡化社會的來臨，現有設施已難以應付居民的健康需求。周春米提到，因社會的變遷，部分衛生所的原址已不適合繼續使用。經過多次討論後，決定將內埔國中部分閒置校地作為新衛生所的重建用地。施工期間將盡量不影響學校正常教學，縣府也感謝內埔國中、縣議會及地方仕紳的大力支持。未來，其他鄉鎮如新園鄉的衛生所重建也將以此為範本推動。衛生局指出，內埔衛生所新建工程將包含兩棟現代化建築，總樓地板面積約652坪。其中，一棟三層樓的建築將設有醫療門診、預防接種、衛生教育及社區心理衛生中心；另一棟則為單層建築，規劃為日間照護中心，方便長者就近獲得照護。新建物外觀採淺灰與白色為主，搭配木紋裝飾，呈現出溫馨、明亮且讓人安心的氛圍，期望為內埔鄉民打造出友善且完善的醫療環境。