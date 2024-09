台日聯盟齊引領高教新潮流！從地方連結到全球　續推學術研究交流

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立暨南國際大學武東星校長(中)將台日聯盟會長學校交接給高知大學副校長遠藤隆俊(左);以及副會長國立台灣海洋大學許泰文校長(右)(圖/國立暨南國際大學)

「2024新實踐暨臺日大學地方連結與社會實踐聯盟國際研討會暨聯盟首長會議」於上週末在台中萬楓酒店隆重舉行,代表著台日高等教育與地方社會合作進入新的篇章。本次會議匯集臺灣和日本十所特色大學,共同探討「Be Together and Together to be:大學與地方社會的永續共生與災後韌性治理」重要主題,會後進行會長學校交接典禮,由暨大武東星校長,交接給下一任會長高知大學受田浩之校長。這場盛會由國立暨南國際大學與國立台灣海洋大學、東海大學、國立高雄科技大學、國立成功大學、國立中山大學,以及日本的龍谷大學、高知大學、信州大學和千葉大學共同組成的台日聯盟(TJA)主辦。在會議開幕式上,來自各參與學校的代表分享過去一年在地方連結與社會實踐領域成果與經驗。在台日聯盟工作會議中,除進行會長學校的交接外,國立海洋大學許泰文校長也正式接下台日聯盟副會長的棒子,持續推動台日學術研究與大學交流。暨大武東星校長特別提到,自從2021暨大擔任會長學校以來,TJA共計進行了182場的活動,成功促進多項跨國學術與地方創新的合作項目,包括促成61門台日合作的課程、51場的跨校參訪、以及多場國際研討會與工作坊。台日聯盟電子報目前已經出刊10期,共計65篇文章。教育部大學社會責任推動中心總主持人蘇玉龍教授與國科會人文創新與社會實踐計畫主持人陳東升教授均出席了此次台日聯盟首長會議。他們回顧了從2018年開始籌劃台日聯盟,歷經疫情,同時也強調未來在高知大學授田校長的帶領之下,將會讓後疫情時代的台日交流更加深化。會議的學術研討部分聚焦於大學在地方社會的角色以及如何通過災後恢復與韌性治理促進社區的可持續發展。信州大學林靖人副校長在大學社會責任與地方實踐的場次中進行發表,他表示信州大學於2021年通過整合「環境意識推廣中心」與「區域災害預防減緩中心」成立了「綠色社會協創機構」(SSXI)。該組織促進地方社區共同參與解決問題與創造價值,並培養環境意識領袖與災害預防專家,透過學生主導創新,進而將成果融合進「公民科學」中。來自台灣與日本的學者就如何結合高等教育資源與地方政策,針對防災減災進行了深入討論。此外,會議還展示了一系列由學生與教師共同參與的創新項目案例,如高知大學與高科大的ITURN課程,以及千葉大學與東海大學之間的交換學生計劃。會議上、代表們不僅分享了教育實踐與地方連結的成功案例,也就未來合作的可能方向進行了深入探討。特別是在災後韌性治理方面,台日兩國的學術界和實踐界顯示出強烈的合作意願,期望通過更緊密的聯盟合作,共同提高地方社區的災後恢復能力與社會創新的活力。此外,本次會議也強調了數位化與全球化背景下,大學與地方社會合作的重要性,並期望未來能在促進地方經濟發展和文化保存方面發揮更大的作用。TJA將繼續推動更多跨國學術交流活動,甚至是與各地方政府一起合作,開展更多符合時代需求的創新教育與社會實踐項目,為地方社會帶來更多的正面影響。