聚富建設搶進台中八期重劃區！「都市綠洲」再推稀有新案

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▲ 八期重劃區的生活機能完善，區域內還有結合購物、美食和電影的大型綜合商場「文心秀泰」。（圖／品牌提供）

▲ 聚富八期推出新案，看中八期重劃區有地段上的優勢，被包覆在各重劃區間，又稱為「肥沃月彎」。（圖／品牌提供）

台中市被譽為「全台最宜居」城市，其中除了機能方便之外，擁有好的綠意生活圈，也是民眾購屋的一大要點之一。而在台中八期重劃區，就掌握了絕佳的優勢，不僅被譽為「都市綠洲」，擁有豐富的公園綠地，還是台中市「人均綠地面積」最高的區域。在豐樂、南苑、豐富等三大公園的加持下，八期的綠地面積超過3.6萬坪，擁有超過16年建築經驗的聚富建設，也預計將在這裡的麻園頭溪、河岸第一排推出新案。不僅看中八期重劃區的生活機能完善，捷運、醫療、學區、商圈一應俱全，區域內還有COSTCO台中店和迪卡儂旗艦店，以及結合購物、美食和電影的大型綜合商場「文心秀泰」。另外，八期重劃區有地段上的優勢，被包覆在各重劃區間，又稱為「肥沃月彎」，新案位置鄰近單元四、單元五、十三期，不僅共享資源、擁有優越的生活便利性，還挾帶環境寧靜、公園綠地多等優勢，另外，周邊地區單價已坐六望七，八期重劃區因為土地開發已逐漸飽和，相對單價也更具吸引力，聚富的新案也成為市場上相當稀有的選擇。聚富建設，先前在「聚富朗朗」案例上，率先引入了多項台中首創，其中包含了使用超高層建築的耐震設計規範，耐震系數強度高達0.41G；其次，是配置EMS電動車充電智能管理系統；最後，配備全鋪設地磚車道磚的地下室停車場，這些創新也將在「聚富八期新案」中延續並且更升級。不僅建築上針對品質極致追求，聚富建設秉持「至善之情，待人如己」的宗旨，過去推出的「聚富暖暖」、「聚富滿滿」、「聚富朗朗」，都有舉辦各類型活動，與住戶互動，成為品質與信任的象徵。