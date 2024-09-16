iPhone 16 電信商9/20開賣首日活動出爐　台灣大送300萬好禮

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▲台灣大哥大首賣活動將在臺北文創門市舉辦，今(16)日宣布推出加碼，凡11月20日前申辦台灣大5G月租1,399元以上專案，上網登記即可抽9日「美西AI朝聖之旅」。（圖／NOWnews資料照片）

▲以往中華電信的首賣日活動會加碼送出新iPhone ，今年是否會繼續送手機，預料活動當天才會揭曉。（圖／鄭孟晃攝）

蘋果iPhone 16預計本週五(9/20)開賣，三大電信商摩拳擦掌準備搶攻9月換機潮，中華電信日前率先宣佈9月20日會在北中南三間門市共同舉辦開賣活動，將會從先前申請預約的名單中，在三間門市分別抽出60位民眾參加現場活動，有機會抽中加碼好禮；台灣大哥大預計會在臺北文創門市舉辦首賣會活動，同時公布加碼好禮，11月20日前申辦指定資費，即可抽「美西AI朝聖之旅」。遠傳則尚未公布首賣日活動。將於9月20日於臺北文創門市舉辦首賣會活動，呼應iPhone 16的AI亮點功能，宣布推出「最i果粉 AI科技超一六(超一流)」活動，累計送出總價值近300萬元好禮，11月20日前用戶申辦台灣大5G月租1,399元以上iPhone 16專案，上網登記即可抽9日「美西AI朝聖之旅」，共16組名額，5年以上老客戶與VIP用戶，中獎機率再加倍，1人中獎，2人同行，將由3C達人Tim哥擔任團長，前往Apple、Google、NVIDIA、Meta等科技大廠。台灣大申辦iPhone 16指定專案，舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案，合約約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元。同時VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋。5年以上老客戶、VIP用戶皆可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。iPhone 16新機首賣會將在9月20日首次於北中高三地盛大辦理，北部在台北東區服務中心，中部為南台中服務中心，以及南部高雄至聖服務中心三間門市舉辦首賣會活動。中華電信本次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式邀請果粉到現場，有完成線上登記者(已經結束登記)，中華電信將抽出各場次60名幸運果粉參與首賣會活動，當天報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格，台北、台中、高雄指定門市各抽出一名得獎者。目前尚未公布獎項，以往會是加碼送一台手機，今年是否會照舊，要當天才會揭曉。