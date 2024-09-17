規模5就能引發海嘯！郭鎧紋示警「1類型」地震威脅大　台灣要小心

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▲火山底下有岩漿庫，在噴發過程中，岩漿、氣體、水慢慢被清空，這時地底下就會出現一個大洞，火山上方的石頭等物質就會開始往下掉，形成破火山口。（圖／郭鎧紋提供）

▲破火山口的環形斷層如同一個水桶，地震發生時會將海水瞬間往下或往上拉，造成海嘯出現。（圖／郭鎧紋提供）

今（2024）年台灣地震活躍，從0403花蓮強震後，大大小小的地震幾乎傾巢而出，世界各地也頻傳大型地震，甚至發布海嘯警報，一般來說，地震規模達6.5或7以上，才較容易引發海嘯，不過地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，，而台灣周邊海域雖然還未明顯查證到有破火山口，但仍應對其有基本認知，尤其氣象署目前只針對規模7以上地震發海嘯警報，如何應對破火山口的潛在威脅，需要好好思考。郭鎧紋說明，，直徑通常達到數哩甚至數十哩，而破火山口都是接近圓形的構造，在石頭不斷陷落之後，就會出現所謂的「環形斷層」。郭鎧紋指出，只要海底地形有大規模變化，就有可能引發海嘯，而破火山口由於擁有環形斷層，與海溝型地震「斷裂面則是一個平面」不同，環形斷層的地震發生時，海水會被瞬間往上拉、往下推，類似一個水桶中的水，瞬間被一個力道衝擊，因此不需要特別大規模的地震，就可能造成海嘯出現。郭鎧紋舉例，具有破火山口的海底火山，在日本就有「伊豆鳥島、噴火淺根、須美壽島」等，其中須美壽島幾乎每十年就會發生一次規模小餘6的中型地震， 並引發米級海嘯。而在台灣，1867年12月18日基隆、金山外海發生地震，隨後引發生大規模海嘯，由於當時沒有地震儀，學者透過歷史資料分析，這場地震規模大約是7，但規模7竟然引起高達7至8公尺的海嘯，郭鎧紋認為，「是否為破火山口內環形斷層地震引發的海嘯」，值得去探討。此外，1986年11月15日，花蓮外海曾發生規模6.8地震，雖然沒有引起海嘯，但當時國際上有學者調查，這場花蓮地震有類似破火山口地震的垂直運動。郭鎧紋強調，台灣周遭海域到底有沒有破火山口，目前沒有研究得非常透徹，但規模5的地震卻能引起海嘯，對局部地區會有很大的衝擊，這是身為地震活躍區的台灣民眾需要瞭解的事實，且目前中央氣象署只針對規模7以上地震發海嘯警報，破火山口內圓形斷層地震該如何因應?需要更多的研究和討論。