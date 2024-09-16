川普球友還原暗殺現場！聽見4發槍響　特勤局「肉身護川」掩護　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國前總統川普15日在佛州高爾夫球場險遇刺，警方封鎖周圍地區。（圖／美聯社／達志影像）

美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）15日在佛羅里達州高爾夫球場打球時再次遭到企圖暗殺，所幸秘勤局幹員預先制服槍手未造成人員傷亡；事發後普及球友也向福斯新聞（Fox News）主持人還原事發現場，回憶當下聽聞四聲槍響之際，特勤人員便飛撲至川普身上以肉體掩護。距離美國總統大選僅剩7週，川普在佛州的川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）險遭二度暗殺，一名持槍男子於成功潛伏進入球場，在當地時間下午約1時30分，在距離川普大約450公尺處準備發動槍擊，後來遭特勤人員預先制服，交火過程中對方至少開了4槍，甚至後來自己丟下步槍與背包，試圖自行駕車逃逸。《美聯社》指出，川普及球友威特科夫（Steve Witkoff）在事發後與福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）聯繫並還原當時情況，川普與威特科夫表示，正當他們正打到第五洞時，旁邊突然傳來「砰、砰、砰、砰」四聲槍響，威特科夫還說還來不及反應，特勤局人員就已經朝川普方向飛撲過來，試圖用肉身來「掩護」他。川普陣營稍早表示，川普所在的附近發生槍擊，目前他平安無事，還在槍擊發生後開玩笑自嘲可惜無法打完這一洞，因為自己經平桿了，「有機會推一個博蒂」；《路透社》則稱川普第一時間便向共和黨金主發信告知，稱「在謠言漫天亂飛之前，我希望你們先聽到這件事：我平安無恙」。