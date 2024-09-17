逮捕畫面曝！槍手企圖暗殺川普未遂　表情平靜如「去參加禮拜」

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美國共和黨參選人、前總統川普15日在佛州高爾夫球場，再度面臨槍手暗殺，現年58歲的槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）持槍埋伏在川普的球場，所幸特勤局人員率先發現曾草叢中露出的槍管，及時制止並逮捕槍手，這也讓川普在事後盛讚特勤局「無庸置疑幹得好」。綜合CNN等外媒報導，川普15日在佛州高爾夫球場遭遇現年58歲的槍手魯斯企圖暗殺。據法庭文件顯示，魯斯在球場附近埋伏12小時，特勤人員在現場發現了他遺留一把已上膛、帶有瞄準鏡的SKS攻擊型步槍，還有一個背包、一台數位相機及一個裝有食物的塑膠袋。目前魯斯已經遭到逮捕，且被控2項違反聯邦槍枝法罪名，包括已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。而魯斯遭到逮捕的畫面隨後也被公開，只見魯斯戴著墨鏡、身穿粉紅色上衣，按照指示將拉著上衣下擺、一邊向後走，隨後走到了警察面前，隨即被上銬帶走。史奈德表示，雖然魯斯看上去很警惕，但只是表情平淡，「表現就像正準備去參加週日深夜的教堂禮拜」。不過在拘留時似乎有些「不知所措」。就連在開車逃逸的時候，甚至還遵守速限，讓警方得以攔截他。