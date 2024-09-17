大同醫院評選說明時間爭議　高市府衛生局：高醫的時間比長庚多

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▲大同醫院評選爭議高市衛生局今天以表列方式還原真相。（圖／高市衛生局提供）

▲高市衛生局也針對醫療合作案與委託經營提出比較。（圖／高市衛生局提供）

高雄市立大同醫院經營權之爭引發衛生局和高醫工會連日互槓，現在高醫工會指出，評選會上只有給高醫5分鐘說明時間，有失公平；對此，衛生局回應相關議程與時間均於委員會中確定，並經雙方代表團同時在場「同意」，現場並「無異議」，第二階段複評也依此規則進行，一切符合公平公正公開原則，「高醫所用的時間還比長庚多｣。衛生局也針對高醫說：「但當高醫準備離開時，主席突然加碼詢問是否能在3年內達成，高醫誤以為是詢問能否於3年內達成重度醫療責任醫院，故回應無法承諾這麼短的時間內完成此目標。」提出說明強調，經查，現場並無評委要求高醫大「三年內」完成重度級急救責任醫院，「高醫大法人的說法是企圖混淆誤導，非常不可取！｣衛生局同時也還原複評程序中委員最後提問「高醫大法人」問題為「能不能承諾什麼時候可以通過重度緊急醫療能力評定或是不行。｣，該法人代表並「無具體承諾｣，僅稱「重度要重新檢討，原來的計畫書裡面是規劃中度包含高危險妊娠與新生兒，中風加上ICU這三個。｣，最後僅承諾三年內116年通過中風及ICU兩個並落款簽名，絕非高醫所稱委員要求3年內達成重度醫療責任醫院。衛生局強調，反觀「長庚醫療法人」於第一階段服務建議書即具體承諾於114年起已「具體規劃期程｣逐步完成「重度級急救責任醫院」至122年完成全數認證，有具體分期完成的期程與目標，此為「長庚醫療法人」獲得大多數委員青主因之一。