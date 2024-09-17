IG「超好用圈圈」真的掰了！新版介面超亂　一票哭慘：心血都沒了

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▲Instagram舊版與新版介面對比。（圖／NOWnews資料照）

Instagram今（17）日正式迎接重大變革！廣受IG創作者與企業帳號小編好評的功能精選動態「圈圈」格式正在逐步消失，許多把IG當成部落格經營的創作者也受到嚴重影響，目前Instagram正在逐步將舊版頁面改為新版，而NOWnews記者也實際測試目前狀況。日前一票Instagram創作者與用戶，都收到了IG精選動態圈圈改版公告，完整內容為「精選動態即將移到『個人檔案網格』」從9月17日起，精選動態也會顯示在下方的主要網格」。這項公告一發出後，就開始漸漸有創作者、部落客發現自己主頁的「圈圈介面」已經消失不見，用心分類整理好的資料與版面都沒了，被迫移到了下方網格，顯得相當雜亂，因此不少用戶看完也紛紛哀求IG官方，保留下「圈圈介面」，讓用戶自行選擇是否要更新介面，但還是隨著更新進度，許多人苦心經營的心血一夕消失，還需要重新製作方格版本的封面。今（17）日就是Instagram公告改版的日期，經過NOWnews記者實際對比，如下：1.目前Instagram正在逐步進行「精選動態」更新中，已經有一部分創作者的「圈圈格式」已經消失。2.現在Instagram主頁上還有「圈圈格式」的用戶，若前往其他已經消失的帳號觀看，仍能看到原本有著圈圈的格式。3.有「圈圈格式」已經消失的用戶，觀看其他圈圈尚未消失的帳號，也能看到舊版格式，但若對方圈圈也已經被更新，則會顯示新版頁面。