魔力紅睽違6年「再度空降高雄」！門票今天開賣　搶票資訊一次看

▲魔力紅(Maroon 5)將在2025年2月14日於高雄國家體育場(世運主場館)開唱。(圖/理想國臉書)

今年來台開唱的西洋大咖不斷,火星人布魯諾(Bruno Mars)9月初剛結束2場高雄演唱會,美國搖滾天團魔力紅(Maroon 5)隨即宣布,將在2025年2月14日情人節帶著全新巡演「Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung」,到高雄國家體育場(世運主場館)開唱。而演唱會門票將於今(18)日下午1點在拓元售票系統正式開賣,不少粉絲相當期待,直呼「能看到這團就此生無憾了!」魔力紅睽違6年再度宣布來台開唱,將於明年西洋情人節到高雄和粉絲相聚,這是他們二度登上世運主場館開唱,創下西洋樂團紀錄,而這次他們的票價也還算佛心,有5800、4800、4500、3800、3500、3300、3000、2800、2300元不等的價位,雖然最便宜的票上漲不少,但最高價和2019年3月的演唱會票價相比都是5800元,並沒有漲價。消息曝光後,不少粉絲興奮表示,「票價和其他西洋歌手比,便宜很多欸」、「高雄太狂了啦!真的發大財了」、「口袋破洞了啦!不要這麼急著來」、「連魔力紅也來高雄?那我可以許願艾薇兒嗎」、「一定要衝一波的吧」、「之前看完就一直想看,終於有機會了」、「又要準備搶票了,大咖可以這樣來了又來嗎?」、「如果可以聽到,我就此生無憾了。」不過也有網友點出魔力紅過去開唱的黑歷史,透露他們6年前首度站上高雄世運主場館就大遲到,將近9點才開唱,主唱亞當李維(Adam Levine)更是穿棉褲上台,且團員全程和粉絲幾乎零互動,不少人看完之後非常失望,直呼「千萬不要去,上次看完超失望」、「上次看完覺得很浪費錢。」評價相當兩極。雖然魔力紅演唱會有不少負評,不過他們實力其實相當堅強,出道30年,生涯累積9800萬張專輯銷量、串流收聽天量超過260億次、15首金曲登上告示牌Top 10,代表作有〈Sugar〉、〈Girls Like You〉、〈Moves Like Jagger〉、〈One More Night〉、〈Memories〉、〈This Love〉、〈Payphone〉等,至今拿下3座葛萊美獎、4座告示牌音樂大獎、3座全美音樂獎,因此喜歡他們的粉絲仍不可錯過,門票於今日下午1點在拓元售票系統全面開賣。