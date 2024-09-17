58歲美魔女胡文英「柚子皮遮雙乳」中秋節狂歡！比基尼模樣辣翻

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▲胡文英曬出自製的「柚子皮比基尼」辣翻粉絲。（圖／美魔女胡文英 臉書）

現年58歲的台灣女星胡文英，僅管隨著年紀增長，臉上開始有了不少歲月的痕跡，不過身材依舊保養的相當得宜，更因為敢穿敢秀而被粉絲封為「美魔女」，今（17）日適逢中秋佳節，她曬出一系列「柚子皮」比基尼，重點部位都只用兩片柚子皮遮擋，相當前衛，讓網友驚呼：「太辣了吧！」從胡文英曬出的照片中可以看到，胡文英以溪邊當作背景，只用兩片柚子皮遮住胸部，下半身則穿上黑色蕾絲內褲，並將許多柚子皮串起當作裙襬，露出美腿，整個人相當浮誇前衛，胡文英更大膽的對著鏡頭變換姿勢拍攝，可見非常自豪這身穿搭。胡文英也在貼文中提到：「中秋節到來，喜歡創新的文英又來了！這次的創意柚子裝，你們喜歡嗎？」更表示自己永遠標新立異、獨樹一幟，「勇敢做自己的文英不為他人所動搖，Maybe這次的主題又有人會炎上，可我一點也不care。Come on. I will watching you. 在此文英祝大家中秋節快樂。」貼文曝光後，不少粉絲紛紛給予讚賞的眼光：「辣美，中秋快樂」、「想當柚子皮」、「中秋佳節愉快，美人。」不過也有網友提起她先前與鄧佳華合體拍片一事砲轟：「一想到妳要被爆牙給處理我都想退訂閱。」據悉，先前鄧佳華曾對外表示將和胡文英合體拍攝成人片，女方將擔任監督角色，讓粉絲傻眼，依舊懷疑兩人存在不可告人的關係，對此胡文英日前聲淚俱下，在IG上發出影片澄清。