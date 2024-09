58歲美魔女胡文英「柚子皮遮雙乳」中秋節狂歡！比基尼模樣辣翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡文英曬出自製的「柚子皮比基尼」辣翻粉絲。(圖/美魔女胡文英 臉書)

現年58歲的台灣女星胡文英,僅管隨著年紀增長,臉上開始有了不少歲月的痕跡,不過身材依舊保養的相當得宜,更因為敢穿敢秀而被粉絲封為「美魔女」,今(17)日適逢中秋佳節,她曬出一系列「柚子皮」比基尼,重點部位都只用兩片柚子皮遮擋,相當前衛,讓網友驚呼:「太辣了吧!」從胡文英曬出的照片中可以看到,胡文英以溪邊當作背景,只用兩片柚子皮遮住胸部,下半身則穿上黑色蕾絲內褲,並將許多柚子皮串起當作裙襬,露出美腿,整個人相當浮誇前衛,胡文英更大膽的對著鏡頭變換姿勢拍攝,可見非常自豪這身穿搭。胡文英也在貼文中提到:「中秋節到來,喜歡創新的文英又來了!這次的創意柚子裝,你們喜歡嗎?」更表示自己永遠標新立異、獨樹一幟,「勇敢做自己的文英不為他人所動搖,Maybe這次的主題又有人會炎上,可我一點也不care。Come on. I will watching you. 在此文英祝大家中秋節快樂。」貼文曝光後,不少粉絲紛紛給予讚賞的眼光:「辣美,中秋快樂」、「想當柚子皮」、「中秋佳節愉快,美人。」不過也有網友提起她先前與鄧佳華合體拍片一事砲轟:「一想到妳要被爆牙給處理我都想退訂閱。」據悉,先前鄧佳華曾對外表示將和胡文英合體拍攝成人片,女方將擔任監督角色,讓粉絲傻眼,依舊懷疑兩人存在不可告人的關係,對此胡文英日前聲淚俱下,在IG上發出影片澄清。