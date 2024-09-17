烤肉歡唱家屬聯誼柚香情　岡山榮家慶中秋

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▲家主任李文國與住民們一童彩繪柚子。（圖／岡山榮家提供）

▲為了讓住民長輩感受到國人歡度中秋氛圍，在副家主任程釋鋒與輔導組同仁的腦力激盪之下，秋節聯歡活動讓長輩們感受到中秋佳節共樂的氛圍。（圖／岡山榮家提供）

▲除了有戶外專人全豬現場燒烤、歌舞及樂器等多項等專業演出加上各堂隊的美食小吃變成了今年秋節聯歡活動的一大特色。（圖／岡山榮家提供）

秋節前夕，岡山榮家為使住民們能歡樂度中秋，各堂隊紛紛特別辦理住民家屬聯誼座談及下半年才藝競賽，家主任李文國除感謝家屬們對服務團隊的肯定與支持，榮家將秉持著專業、服務及熱誠，與照服團隊一起為大家服務，請家屬安心將長輩交給榮家。聯誼座談會後，接著進行下半年才藝競賽，比賽項目有高爾夫球推桿、九宮格比賽、象棋、歌唱及文藝創作活動等，由參賽住民與家屬陪同一起參賽，大家其樂融融。另外，為了讓住民長輩感受到國人歡度中秋的團圓喜慶氛圍，在副家主任程釋鋒與輔導組同仁的腦力激盪之下，除了有戶外專人全豬現場燒烤、歌舞及樂器等多項等專業演出加上各堂隊的美食小吃變成了今年秋節聯歡活動的一大特色。長輩們邊聽歌曲表演邊吃現場烘烤的BBQ，讓整個活動過程歡欣無比，也讓長輩們感受到中秋佳節團圓共樂的氛圍。輔導組組長陳秀華表示，今年秋節活動整備過程或許繁雜些，但是看到長輩們在參與的過程中各個笑得合不攏嘴，看在同仁的眼裡也就是一種服務的滿足與喜悅，輔導組也會持續用心變好每一次的團康活動，讓長輩在榮家的生活也能多采多姿、靈動變化！