人物／議員三連霸許家蓓撞臉曾雅妮　傳女女戀吳沛憶斥「太誇張」

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民進黨台北市議員許家蓓今（18）日清晨因癌症過世，享年48歲，消息傳出，讓不少政壇友人都感到詫異。許家蓓待人親切客氣，癌逝後連藍營的副市長林奕華、立委王鴻薇、同選區議員詹為元都發文哀悼，可見她的好人緣。許家蓓是民進黨創黨大老許富男獨生女，受到父親影響，許家蓓20歲就加入民進黨，曾擔任前立委高志鵬助理，許富男2005年卸任前，就培養許家蓓接棒，但許家蓓2010年首度參選時，卻差290票當選，成了落選頭，直到2014年許家蓓才當選議員，並連任迄今。2014年許家蓓競選議員連任時，還被說撞臉台灣的高球天后曾雅妮、藝人曹格，許家蓓還搞笑在臉書po對比照，他說能讓選民增加印象，都是好事。此外，2022年他也曾被拍到，與曾為議員、現為立委的吳沛憶互動親密，在大街上擁吻。吳沛憶解釋，兩人就是好朋友，是女生跟女生間的互動，照片是角度問題，報導太誇張。許家蓓雖較少上新聞版面，不過在台北市第三選區已三連霸，都有7%、8%左右的支持度，算是民進黨內穩健的中生代，如今卻驚傳癌逝，令人遺憾。