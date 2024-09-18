台東「蝸牛小米粽」食物中毒已3死！醫揪「恐怖疑點」：又急又猛

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▲醫師指出，一般微生物感染，身體通常要幾天後才會陸續浮現症狀，但台東這次食物中毒又急又猛，可能有其它外在因素，有待醫院方釐清真相。（示意圖，與本文無關／NOWnews資料照）

台東縣金峰鄉昨（17）日中秋夜，有數人疑似因吃到含有蝸牛的「小米粽」出現身體異狀就醫，截至今（18）日上午8點，蝸牛小米粽已釀「3死、多人命危」的悲劇，林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海認為，，有待醫院方釐清真相。據了解，台東一名83歲老婦在中秋節自製小米粽，內餡包括「蝸牛、假酸漿葉、竹筍、豬肉、小米粉」，食用後感到不舒服，送醫後晚間10點宣告死亡，隨後親友們到場治喪，，隨後眾人陸續出現不適，短短幾小時內，顏宗海指出，食物中毒大致有6種原因，一是，常見像是腸炎孤菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等；二是三是四是，如普利昂蛋白；五是，例如河豚、植物毒素；六是，包含農藥、重金屬等。顏宗海分析，一般微生物感染，身體通常要幾天後才會陸續浮現症狀，但台東本次小米粽的案例，，「或許有其它這些東西，造成急性食物中毒，但現在調查還沒出來，要觀察醫院進行檢體檢驗後，才能更詳細去分析。」顏宗海說明，老婦人的小米粽有相當多食材，所以，例如小米粽內有加一些高粱，那高粱裡會不會有「假酒甲醇」，或是污染到任何化學物質，這些都不得而知，顏宗海多次強調，「