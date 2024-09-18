台積電盤中一度翻紅、午盤跌5元　台股震盪逾百點、午盤跌36點

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聯準會昨（17）日開始為期兩天的貨幣政策會議，預計聯準會將在會議結束後宣布降息，觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日漲多跌少，不過台積電ADR昨日逆勢走跌，拖累台北股市休市一日後，今（18）日開盤下跌36.54點、來到21813.54點，不過盤中一度有買盤追價力道，拉抬指數一度翻紅、來到21859.16點，不過台積電盤中無力，拖累指數再翻黑，上下震盪逾百點，午盤下跌91.28點或0.42%，來到21758.8點，日K結束連3紅、並且失守月線。雖然大盤震盪走低，但中小型股逆勢撐盤，櫃買指數開高走低，但午盤力守紅盤上漲0.1點或0.04%，來到265.18點，日K連5紅。今日午盤個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、永光、群創、映泰；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、新光金、萬潤、中信金。權值股全數走低，台積電以945元開出、下跌2元，盤中一度翻紅走高，來到948元，不過不敵賣壓翻黑，午盤下跌5元或0.53%，來到942元；鴻海賣壓更重，以179元開出、下跌2元，盤中最低來到175元，午盤下跌5.5元或3.04%，來到175.5元；聯發科午盤下跌25元或2.21%，來到1105元。今日主要蘋概股賣壓也相對沉重，谷崧、創惟跌逾5%，聯詠、大立光下跌逾4%，臻鼎-KY、萬旭、原相、華通、億光跌逾3%，力旺、佳必琪、台虹、亞光、玉晶光、全新、金像電、祥碩、京元電子、嘉聯益、GIS-KY跌逾2%。不過蘋概股中也有個股走高，錦明、精金亮燈漲停，匯鑽科、鈦昇漲逾7%，亞電、光環漲逾6%，兆利、新日興漲逾5%。不過今日支撐櫃買指數走高的主要是化工股，多檔亮燈漲停，包括奇鈦科、展宇、三晃、永純，其餘個股也有表現，長興漲逾3%，東鹼長逾2%。