名家論壇》邱師儀／為何泰勒斯表態挺賀非同小可？

川普陣營最擔心的事情發生了!那就是在換拜、改由賀錦麗代表民主黨參選總統之後,天后泰勒斯(Taylor Swift)終於還是表態支持賀錦麗。而且這件事情是在川普與賀錦麗首場辯論會之後發生,也在網上流傳泰勒斯支持川普的AI深偽照片之後發生。所以泰勒斯不忍了,數天前泰勒斯在Instagram貼上抱貓文公開力挺賀錦麗,貼文一出立即吸引高達910萬的讚數,這文當然也在諷刺川普副手凡斯曾說賀錦麗是一個「不生小孩的養貓女」(a childless cat lady)。凡斯這言論源於2021年,當時也不只針對賀錦麗,而是在說所有的民主黨員。現年35歲的泰勒斯,直至2018年之前,一直都被認為是一個專注於演藝事業、不碰政治的歌手。儘管2009年泰勒斯曾提到她支持歐巴馬,不過當時才20歲的她,其政治觀點並未受到太多注意。2016年時當川普對上希拉蕊,她拒絕表態支持任何一方,尤其是表態支持希拉蕊。儘管當時許多好萊塢明星包括碧昂絲(Beyonce)、凱蒂.佩瑞(Katy Perry)、雷哈娜(Rihanna)與女神卡卡(Lady Gaga)都表態支持希拉蕊。直到2018年10月,在期中選舉前夕,泰勒斯一夕之間轉變為一個涉入政治甚深的明星,她選擇支持家鄉田納西州納什維爾(Nashville)的兩位民主黨候選人,分別是參選參議員的布雷德森(Phil Bredesen),與參選眾議員的庫珀(Jim Cooper)。當時泰勒斯的表態讓需要註冊才能投票的美國,在24小時之內增加了六萬五千名的註冊選民,而且當中幾乎都是18到24歲者,剛好符合泰勒斯粉(Swifties)的特徵。儘管當時庫珀贏得選舉,但是布雷德森卻輸了,輸給可以說是讓泰勒斯站出來力挺民主黨的最大原因:共和黨的對手布萊克本(Marsha Blackburn)。布萊克本也是一名白人女性,但卻是極端保守的那種。她在眾議員任內反對男女同工同酬,也反對授權《防止暴力侵害婦女法》,更有明顯的反同傾向。泰勒斯說她與保守派一樣,也是一個來自田納西州的基督教徒,但她不認為這些是她家鄉的價值。2020年大選,泰勒斯選擇支持拜登與希拉蕊的組合,後來拜登成功打敗川普,泰勒斯被認為是那次大選影響力僅次於NBA球星詹姆士(LeBron James)的第二功臣。所以2024年就在拜登宣布退選之前,即在第58屆超級盃美式足球賽前夕,右翼圈傳出陰謀論:即比賽將被操縱以有利於堪薩斯城酋長隊,這樣泰勒斯和她的男友、該隊的近端鋒(tight end)崔維斯·凱爾西(Travis Kelce)就可以利用這個機會宣布他們支持拜登。最後儘管酋長隊贏得了比賽,但泰勒斯與其男友的表態並未發生。所以左翼又有人說了,泰勒斯為什麼不在拜登退選前就表態挺拜,就像在2020年挺拜一樣?是不是拜登這次老了、跟川普辯論表現得一蹋糊塗,所以泰勒斯見風向不對才開始不挺?泰勒斯是不是其實就是一個機會主義者?事實上在2018年之前泰勒斯對於政治的隱晦不彰讓她也獲得不少極右翼人士的支持,極右翼認為泰勒斯符合他們「雅利安人種神格的形象」(Aryan Goddness icon)。而懂得人都懂,所謂的雅利安就是希特勒口中的優秀人種。換言之,對於極右翼來說,當時的泰勒斯「夠白」。更不用說唱出許多膾炙人口鄉村歌曲的泰勒斯,許多粉絲就是住在紅州的保守派。的確,2016年時泰勒斯拒絕支持希拉蕊,雖然事後證明她的確具有自由派傾向。泰勒斯當時僅貼文要大家出門投票(Go out and VOTE),Google還出現泰勒斯究竟挺川還是挺希拉蕊的關鍵熱搜。後來希拉蕊敗選了。在2019年時泰勒斯接受Vogue雜誌專訪,他說她當時的確沒有打算要公開挺希拉蕊,因為她知道她的聽眾當中有許多的保守派粉絲喜歡她的鄉村歌曲;又當時川普主打代表庶民,泰勒斯想說會不會一公開支持希拉蕊就會被右翼貼上都是一掛東西岸菁英有錢人的標籤?另一個原因是當時泰勒斯與饒舌歌手威斯特(Kanye West)發生齟齬,因為威斯特有一首歌「名氣」(Famous)裡面有一句歌詞提到威斯特與泰勒斯仍有性關係,泰勒斯說她並未被告知也未同意這句的後面一句歌詞「因為是我讓那個賤女人(指泰勒斯)紅的」(I made that XXX famous)。當時威斯特的老婆、也是藝人的卡黛珊(Kim Kardashian)指責泰勒斯,說她早同意這一個歌詞的安排,還說泰勒斯是一條不誠實的蛇(snake)。蛇在美語中有雙面人、不誠實與操弄的意涵。當時泰勒斯因為此衝突讓自己蒙上一層陰影,泰勒斯說她不想在當時就出面力挺希拉蕊,因為她不想要節外生枝。最後,泰勒斯還說,她知道在大選期間很多藝人出面公開力挺某一方,結果到最後力挺的對象反而輸了,因此會不會她當時如果挺希拉蕊反而會造成反效果?不管怎樣,泰勒斯從2018年以來已經選擇做自己了,川普對泰勒斯這次出面力挺賀錦麗,貼文說他恨泰勒斯,雖然川普過去也曾幾次誇獎過她。泰勒斯知道川普的反應之後,只說了一句FuXk it, I don’t care。根據Morning Consult的調查,泰勒斯的美國粉中大約有55%是民主黨人,23%是共和黨人,23%是獨立人士。另外,Yougov做了一個從2018年到2024年之間、美國選民對於泰勒斯喜好度的變化調查,發現:在所有人、男性、女性、卅歲以下、六十五歲以上、民主黨與中間選民間,泰勒斯的支持度都是增加的。更驚人的是,這六年間就連共和黨支持者對泰勒斯的支持度都增加了一倍以上。這些肯定都讓本來就習慣用市場供需來看世界局勢的川普捏了一把冷汗。泰勒斯在川普陣營評估下的影響力來自其經濟規模,泰勒斯光是在美國六個月的巡演所帶來的經濟效益就高達驚人的50億美元,超過全球40國加總的GDP。她也曾在芝加哥辦演唱會讓芝加哥市的飯店入住率衝上97%。她也讓疫情後的美國歌迷在門票、服飾和旅行上花費至少有1,300美元,幫美國帶來新台幣一千四百億的驚人消費支出,更不用說泰勒斯在海外的演唱會是連各國的總統、總理、王室都競相搶票一起瘋狂的。所謂的泰勒斯經濟,今年會不會在選舉中吞噬川普,就讓我們拭目以待。●作者:邱師儀/東海政治系教授●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄: opinion@nownews.com