5旬男膝蓋受損 自體軟骨修復助重拾熱愛運動

55歲林先生是位戶外運動愛好者,半年前出現膝蓋疼痛和反覆腫脹積水症狀,尤其是上下樓梯或從椅子起身時特別明顯。林先生吃了消炎藥及多次注射治療,症狀依然未見改善。後來經骨科運動醫學專科醫師陳冠豪醫師評估及建議,林先生接受關節鏡清創及一次性自體軟骨移植,術後兩天就能下床行走,2至3周後就能不依靠輔助器正常行走。陳冠豪醫師表示,膝關節是人體最為複雜且重要的關節之一,也是運動員最常受傷部位。過度使用、反覆的高強度運動、以及突發性受傷,都可能導致關節軟骨損傷。尤其隨著年齡增長,關節軟骨的修復能力逐漸減弱,合併長期高強度的使用成為軟骨受損的高風險因子,進而將引發磨損、變形及疼痛。林先生是一位運動愛好者,半年前出現膝蓋疼痛和反覆腫脹積水症狀,不要說戶外運動了,連日常生活起居都出現問題,這讓林先生十分苦惱。經過陳冠豪醫師診斷,林先生的右膝關節軟骨已出現局部壞死及剝離,建議接受關節鏡清創及一次性自體軟骨移植。術後兩天,林先生就能下床行走,2至3周後不依靠輔助器也能正常行走。再輔以數月漸進式復健訓練,如今林先生不僅能行走自如,更重拾熱愛的戶外運動。陳冠豪醫師指出,針對關節軟骨損傷,傳統上經常採用骨髓刺激術(Microfracture Surgery, MS),但是這種手術對軟骨的再生效果有限,且效果無法持久,對活動力高但軟骨受損的病患幫助有限。相對來說,一次性自體軟骨再生技術不管在軟骨的再生,以及術後患者運動能力的恢復都有明顯優勢。根據近期發表在美國權威醫學期刊《Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》上的研究,接受一次性自體軟骨再生技術的患者,在術後的運動能力恢復上,明顯優於接受傳統骨髓刺激術的患者。陳醫師說明,這項技術是利用患者自身的健康軟骨細胞進行修補及再生,手術及住院時間短、恢復速度快、不須二次手術,且經由關節鏡微創手術就能夠完成,對於廣大軟骨受損的病患是一大福音。換句話說,關節軟骨損傷對於戶外活動愛好者及運動員來說影響甚鉅,一次性自體軟骨再生技術的出現,提供了病患一條希望之路。隨著這項技術的成熟與普及,不僅是運動員,廣大關節軟骨受損的病患都有機會從中受益,重拾健康的生活和運動樂趣。