屏東原住民年度盛典　青年串聯傳承文化

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▲儀式以「小米釀」為信物，象徵著文化的永續傳承，無論部落或族群，大家齊聚共享屏東豐收的喜悅。（圖／屏東縣府提供）

每年七月至九月是屏東縣原鄉部落的收穫季節，也是感謝祖靈、祈求來年豐收與分享喜悅的重要時刻。為延續這份感動與感恩，屏東縣原住民族年度最大盛事之一「收穫拿麼多」將於9月21日在屏東縣立體育館前草地盛大展開。縣長周春米表示，屏東擁有豐富的原住民文化，而收穫祭更是其中的亮點。透過傳統儀式與古謠吟唱，表達對祖靈與土地的感謝。為了傳承與發揚原住民族的文化精神，並促進多元族群間的交流，今年將由「屏東縣獅子鄉草埔部落」帶來感動人心的傳統文化演繹。這次演出集結了孩子、青年及部落長者共同參與，展現出世代傳承的精神風貌。活動當天，周春米將親自頒發2024屏東縣原住民族終身成就獎與傑出成就獎，以表彰12位在文化、藝術、體育及教育領域上，長期奉獻與付出的傑出人士。同時，她也向現場的部落青年致意，勉勵青年朋友們參與文化傳承，強調青年是部落未來的希望與文化傳承的重要推手。2024「收穫拿麼多」的主題為「青年力量串聯」，活動自六月起陸續舉辦青年串聯說明會，邀集各鄉青年共同籌劃，讓部落與青年充分參與前置準備及現場活動的各個環節。晚間的「青年之夜」將匯集屏東各原鄉的原住民青年，帶來古謠與流行音樂的動人演出，配合豐富的舞蹈及藝文表演，展現部落青年從土地上萌芽的無限潛力，讓文化得以延續。9月21日，屏東收穫節將成為一場不容錯過的文化盛宴，期待與您共襄盛舉。